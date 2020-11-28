Быть организатором мероприятий – задача не из простых. Мятежный 2020 стал причиной того, что ряд событий пришлось перенести на 2021-й, а некоторые даже на 2022-й год. Но есть неизменное событие, которое, похоже, будет проходить по плану. И говорится о ралли "Дакар". Организаторы подтвердили, что оно пройдет в январе 2021, но с одной правкой: изменится маршрут. Читай детали на Men 24!

Организаторы известного в мире ралли подтвердили на официальном сайте , что мероприятие состоится в январе 2021 года. Они также представили новый маршрут, который сокращает прошлогодний 8000-мильный путь через Саудовскую Аравию к "всего" 4750 милям. Они объясняют, что здесь меньше быстрых участков, и новый маршрут вместо этого ориентирован на технику и навыки навигации. Рассказываем детали на Men 24 !

Это интересно DMC DeLorean обнаружили на эстонской барахолке: сколько стоит авто из фильма "Назад в будущее"

Команда объявила об изменении фокуса еще в марте после того, как в январе 2020 года мероприятие унесло жизни двух гонщиков. Трагическая смерть гонщиков Пауло Гонсалвеса и Эдвина Стравера подтолкнула организаторов мероприятия к переосмыслению гонки и принятия эффективных мер безопасности.

Кроме улучшенных правил безопасности, организаторы "Дакара" также заявили, что собираются ввести строгий протокол для защиты участников от COVID на протяжении всего мероприятия.

Подготовка, и в частности разведка, должны были проводиться по графику, адаптированном к ограничениям на поездки 2020 года. Мероприятие пройдет в необычных условиях, предусмотренных протоколом, призванным обеспечить максимальную защиту от распространения вируса COVID-19,

– написали они в пресс-релизе.

В ралли 2021 уже заявлен 321 автомобиль, в том числе 108 мотоциклов . KTM отправит Тебе Прайса, Сэма Сандерленда и Матиаса Волкнера с заводской командой Red Bull, чтобы попытаться вернуться на верхнюю ступеньку пьедестала почета. 18 лет доминирования Team Orange на "Дакаре" закончились, когда Рики Брабек с Honda выиграли титул в 2020 году – титул, который он планирует защищать в 2021 году.



Таким будет новый сокращенный маршрут ралли "Дакар" / Фото dakar

Энтузиасты "зеленых" технологий должны внимательно следить за гонщиком номер 127 Вилли Джоббардом, который собирается участвовать в ралли на водородном гибридном байке Garnati.

"Дакар" 2021 пройдет с 3 по 15 января 2021 .