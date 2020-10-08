Недостаточно просто проснуться утром, чтобы добиться успеха. Нужно еще и прилагать немало усилий, чтобы не только оставаться продуктивным, но и уверенно идти к своей цели. Men 24 поделится 5 утренними ритуалами, которые выполняет каждый успешный мужчина.

Возьми на вооружение эти 5 ритуалов, чтобы добиться успеха. А Men 24 расскажет, кто и как их использовал, чтобы ты вдохновился на все 100 процентов!

Обрати внимание на 5 причин, которые тормозят твой карьерный рост

1. Просыпаются между 4:00 и 5:30 утра

Как-то так уж повелось, что успешные люди не спят до обеда. Они стараются как можно раньше проснуться, чтобы успеть как можно больше. К примеру, Бенджамин Франклин, Эрнест Хемингуэй, директор Starbucks Говард Шульц, директор Virgin Ричард Брэнсон, директор Apple Тим Кук и другие предпочитают именно утреннее пробуждение.

Они уже на ногах в промежутке с 4:00 по 5:30 , а ты в это время продолжаешь досматривать сны и греться под теплым одеялом.



Успешные мужчины не спят до обеда / Фото adobestock

2. У них есть планы на день

И говорится здесь не о Проснуться – Собраться на работу – Прийти на работу – Пойти с работы – Прийти домой – Смотреть сериал.

Успешные мужчины анализируют, а также четко планируют весь свой день . Сверяются с выполненными заданиями и ставят новые для себя. Это позволяет им чувствовать, что день наполнен содержания.

Стив Джобс, к примеру, каждое утро стоял перед зеркалом и спрашивал себя: "Если бы сегодня был последний день моей жизни, делал бы я то, что собираюсь сегодня сделать?».

Поэтому задумайся над тем, не "прожигаешь" ли ты свою жизнь на монотонные и лишенные смысла вещи?



У тебя должны быть планы на день / Фото rawpixel

3. Они физически активны

К примеру, Тима Кука можно увидеть в спортзале в 5 утра. Джек Дорси из твиттера регулярно пробегает по 10 километров. Оно и неудивительно, ведь успешные люди осознают, что их здоровье очень важно. Поэтому физическая активность – важная составляющая их привычного распорядка дня.

И многочисленные исследования лишь подтверждают, что тренировки способствуют выработке эндорфинов, которые помогают преодолеть стресс . Также физическая активность добавляет энергии и поддерживает общее здоровье организма.



Успешные мужчины физически активные / Фото rawpixel

4. Они завтракают здоровой пищей

На завтрак успешные мужчины потребляют только полезную пищу. И здесь нечему удивляться, ведь все мы знаем о важности первого приема пищи. К примеру, Алан Джордж Лафли, главный исполнительный директор Procter & Gamble, рассказал: "Раньше я почти не завтракал, а сейчас выпиваю стакан сока, съедаю половину кренделя и чашку йогурта. Я ем 5 – 6 раз в день. Это важно для поддержания уровня сахара в крови".

Не стоит забывать, что твой завтрак должен содержать сложные углеводы . Они расщепляются и перерабатываются в энергию медленно, что позволяет в течение дня не иметь проблем с перееданием.



В твоем завтраке должны быть сложные углеводы / Фото rawpixel

5. Они ведут записи

Каждый успешный мужчина ведет заметки. И здесь не нужно ограничивать себя определенными рамками. К примеру, можешь вести тетрадь мечты, дневник, обычный пленэр. Неважно. Главное – чтобы ты имел возможность записывать свои мысли, переживания и планы.

Записанное от руки лучше запоминается, а также визуализируется . Поэтому не ленись переносить свои идеи и мечты на бумагу. Тебе однозначно понравится. А еще ты получишь возможность "прокачать" свой почерк.



Успешные мужчины ведут заметки / Фото rawpixel

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