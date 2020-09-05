Вихідні створені не для того, щоб ти цілісінькі дні лежав на дивані та насолоджувався серіалами, на які катастрофічно не вистачає часу. Звичайно ж, цьому можна і потрібно приділяти час, але не весь. Спробуй скористатися правилами успішних людей, які розповіли, як вони проводять свої вихідні.

Якщо тобі здається, що успішні люди не мають вихідних, то тобі не здається. Але ж вони іноді відпочивають, правда? Цілковита правда. І Men 24 розповість тобі, як успішні люди проводять свої вихідні так, щоб не лише відпочити, а й встигнути усе!

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Нам надзвичайно імпонує твердження про те, що вихідні для людини – "секретна зброя" професійного успіху. І саме у цьому й криється зерно істини, адже "у понеділок ми повинні бути повністю готовими до роботи". Ці слова належать Лаурі Вандеркам, авторці відомої книги "Що найуспішніші люди роблять у вихідні".

То яких варто дотримуватися правил, аби не лише повноцінно відпочити, а й налаштуватися на робочий процес?

Правило 1: Дотримуйся режиму дня

Ти теж ловив себе на думці, що зранку понеділка уже починаєш мріяти про вихідні? Тоді вітаю тебе у клубі людей, які кепсько провели вихідні. Мовиться не про нудне сидіння вдома, а про порушення звичного для організму режиму.

Лікарі не втомлюються нагадувати про те, що твій режим вихідного дня мало чим повинен відрізнятися від буднів. Тож намагайся засинати та прокидатися в один і той же час протягом цілого тижня. Це врятує від відчуття виснаженості з понеділка.

Намагайся засинати та прокидатися в один і той же час протягом усього тижня / Фото pixabay

Правило 2: Розставляй пріоритети

Благаємо тебе, не намагайся у вихідні втиснути геть усі зустрічі з друзями, кілька походів у кіно, поїздку за місто та ще якісь атракції. Ти ж не безсмертний. Спробуй виписати собі все, що ти хотів би зробити під час вихідних. Тепер постав крапочку біля тих пунктів, які спокійно можна зробити у будні. Так значно краще. Тепер перед тобою буде коротший список "побажань" на вихідні, які вже можна втілювати у життя.

Якщо ж ти просто хочеш байдикувати на вихідних – зізнайся собі та внеси відповідну графу у свій план.

Спробуй розставити пріоритети, аби на вихідних зробити найважливіше / Фото pixabay

Правило 3: Робото, геть з голови!

Немає нічого дивного у намаганні побудувати стратегію розвитку власного бізнесу у вихідний день. Це спокійно можна робити, наприклад, за неспішним сніданком. А от переживати через роботу у вихідні – кепська ідея.

Постійні думки про дедлайни, проблеми на роботі, колег і так далі можуть тебе виснажити ще більше, ніж робочий процес. Потурбуйся про те, щоб на вихідних думки про роботу тебе лише окриляли, а не вганяли у депресію.

Спробуй провести день без стресових думок, пов'язаних з роботою / Фото pixabay

Візьми на озброєння

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Правило 4: Гаджети на полицю

Ясна річ, що тобі хочеться тримати весь час руку на пульсі подій, що відбуваються навколо. Це нормально. Але спробуй бодай на вихідних влаштовувати собі кілька годин цифрового детоксу. Наприклад, під час сімейного застілля відклади смартфон якомога далі. Це ж можна зробити під час прогулянки з друзями.

Аби не переживати через те, що ти пропустиш щось надзвичайно важливе – напиши у робочий чат. Попередь колег про те, що на вихідних прийматимеш лише дзвінки, і то лише у критичних ситуаціях, коли без тебе компанія рухне. У решті випадків попроси не турбувати себе.

Спробуй провести день без улюблених гаджетів / Фото pixabay

Правило 5: Геть рамки

Вихідний день – це про відпочинок. Тож не потрібно собі будувати наполеонівських планів, розписуючи весь день похвилинно. Повір, тобі не потрібне відчуття змарнованого вихідного лише тому, що ти проспав ранкову пробіжку та не встиг на сеанс у кінотеатр.

Охолонь, друже. Вихідний створений для релаксу, тому спробуй не перевантажувати себе.

Не потрібно розписувати вихідні похвилинно / Фото pixabay

Вихідний насправді вдався тоді, коли ти відчуваєш, що скучив за роботою. Тому для цього потрібно бодай іноді за нею сумувати. Відклади гаджети, спробуй розслабитися та не намагайся контролювати геть усе навколо себе. Це дозволить отримати максимум задоволення та користі від вікенду!