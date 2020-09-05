Если верить сексологам, то именно утренний секс принесет тебе наибольшее удовольствие и пользу. Попробуем разобраться в их аргументах в пользу занятия любовью именно после пробуждения.

Мы на Men 24 собрали 5 веских причин заниматься сексом по утрам, которыми в свое время поделились сексологи со всего мира.

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Гораздо приятнее

Утренний секс от вечернего отличается тем, что во время этого процесса ты не чувствуешь себя подавленным и изможденным. Оно и неудивительно, ведь вечером после работы иногда нет сил даже душ принять, а что уже говорить о занятиях любовью. Именно поэтому сексологи убеждены, что начинать свой день с секса – правильное решение.

Утром ты бодр, голова не забита лишним хламом , который будет отвлекать от процесса.

Утром голова свободна от лишних мыслей, которые отвлекают от процесса / Фото pixabay

Больше не нужен кофе

Если ты до сих пор зависим от кофе – рекомендуем "подсесть" на утренний секс. Занятия любовью не только помогает насладиться любимым человеком, но и хорошо бодрит. Не лишней будет упоминание о том, что хороший и качественный секс положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, чего не скажешь о злоупотреблениях кофе.

Ученые вычислили, что лучше всего заниматься сексом между 8 и 9:00 утра . Именно на это время приходится пик сексуальной активности как у мужчин, так и у женщин.

Можно наконец отказаться от кофе по утрам / Фото pixabay

Не нужен спортзал

Хороший утренний секс может заменить тебе поход в спортзал. Поэтому хорошо подумай, готов ли ты променять свою партнершу на беговую дорожку, к примеру.

Ученые утверждают, что час активного занятия сексом позволяет сжигать 240 ккал . Ровно столько же сжигается после 30 минут пробежки. Ну, ты понял.

Время активного занятия сексом сжигает 240 ккал / Фото istock

Отличное настроение

Если ты не слишком любишь свою работу – мы, конечно же, надеемся, что это не так – то утренним сексом заниматься тебе необходимо. Он не только бодрит и сжигает калории, но и может прекрасно поднять тебе настроение на весь день.

С хорошими эмоциями значительно легче идти на работу и достигать желаемых вершин. Главное – не опоздать на ту же работу потому, что ты слишком увлекся занятием сексом. Хотя, если у тебя продвинутый босс – это причина будет для него важной.

Секс утром заряжает положительными эмоциями / Фото isctock

Хорошая мотивация

Если тебе всегда не хватает причин заняться своим внешним видом, то утренний секс может стать отличным мотиватором это делать. Ты наконец научишься готовиться к ответственному процессу с вечера: примешь душ, сделаешь интимную стрижку, положишь контрацептивы и лубрикант на тумбочку возле кровати.

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Чтобы убрать неприятный запах изо рта, держи возле кровати несколько зерен кофе . Просто пожуй их после пробуждения. И не нужно будет бежать в туалет, чтобы почистить зубы.