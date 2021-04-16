Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт куриного шашлыка, а также алкогольного коктейля Pear&Tonic.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff .

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На этот раз мы расскажем, как приготовить куриный шашлык с греческим йогуртом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Pear&Tonic от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в учреждениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт подчеркнул, что сочетание курицы с йогуртом, а также груши с сицилийским ликером Amaro делает гастрономический опыт незабываемым. К твоему вниманию вкусная и сытная пища для ценителей мяса с фруктовыми нотами.

Куриный шашлык с греческим йогуртом



Куриный шашлык – блюдо для любителей мяса / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 1 порцию:

Бедро куриное – 1 штука (200 граммов)

Лук репчатый, нарезанный соломкой – 100 граммов

Масло подсолнечное – 20 граммов

Специи: тмин, соль, перец, красная паприка – по вкусу

греческий йогурт

Приготовление шашлыка:

С куриного бедра удаляем кость, приправляем специями, луком и маслом. Держим в маринаде 6 часов. После удаления маринада нарезаем мясо кубиком (2 сантиметра) и нанизываем на шпажку. Обжариваем куриные шашлыки на сковороде на медленном огне до готовности.

Собираем блюдо: Подаем готовое мясо с греческим йогуртом на тарелке или в отдельном соуснике. Приятного тебе аппетита!

Подавать куриный шашлык мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Pear&Tonic. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая заметила, что аромат куриного шашлыка вместе с освежающей стороной коктейля категории highball дополняют друг друга. Мясо и битеры прекрасно сочетаются, а хинность тоника утоляет жажду. Этот коктейль универсальный, поэтому можно наслаждаться им до, во время, а также после еды!

Приготовление алкогольного коктейля Pear&Tonic



Подавать куриный шашлык рекомендуем с коктейлем Pear&Tonic / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

Amaro Averna – 20 миллилитров

Schweppes Indian Tonic – 100 миллилитров

Приготовление коктейля Pear & Tonic:

Заполнить бокал для подачи льдом. Добавь вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, Amaro Averna и Schweppes Indian Tonic. Размешай барной ложкой.



Наслаждайся коктейлем Pear&Tonic в хорошей компании / Фото Nemiroff

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