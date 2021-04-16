Куриный шашлык с греческим йогуртом и коктейль Pear&Tonic: варианты фудпейринга
Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт куриного шашлыка, а также алкогольного коктейля Pear&Tonic.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff.
Это интересно Бренд из Украины дважды попал в ТОП 100 лучших алкогольных напитков в мире
На этот раз мы расскажем, как приготовить куриный шашлык с греческим йогуртом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Pear&Tonic от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт подчеркнул, что сочетание курицы с йогуртом, а также груши с сицилийским ликером Amaro делает гастрономический опыт незабываемым. К твоему вниманию вкусная и сытная пища для ценителей мяса с фруктовыми нотами.
Куриный шашлык с греческим йогуртом
Куриный шашлык – блюдо для любителей мяса / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 1 порцию:
- Бедро куриное – 1 штука (200 граммов)
- Лук репчатый, нарезанный соломкой – 100 граммов
- Масло подсолнечное – 20 граммов
- Специи: тмин, соль, перец, красная паприка – по вкусу
- греческий йогурт
Приготовление шашлыка:
- С куриного бедра удаляем кость, приправляем специями, луком и маслом. Держим в маринаде 6 часов.
- После удаления маринада нарезаем мясо кубиком (2 сантиметра) и нанизываем на шпажку.
- Обжариваем куриные шашлыки на сковороде на медленном огне до готовности.
Собираем блюдо: Подаем готовое мясо с греческим йогуртом на тарелке или в отдельном соуснике. Приятного тебе аппетита!
Подавать куриный шашлык мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Pear&Tonic. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая заметила, что аромат куриного шашлыка вместе с освежающей стороной коктейля категории highball дополняют друг друга. Мясо и битеры прекрасно сочетаются, а хинность тоника утоляет жажду. Этот коктейль универсальный, поэтому можно наслаждаться им до, во время, а также после еды!
Приготовление алкогольного коктейля Pear&Tonic
Подавать куриный шашлык рекомендуем с коктейлем Pear&Tonic / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров
- Amaro Averna – 20 миллилитров
- Schweppes Indian Tonic – 100 миллилитров
Приготовление коктейля Pear & Tonic:
- Заполнить бокал для подачи льдом.
- Добавь вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, Amaro Averna и Schweppes Indian Tonic.
- Размешай барной ложкой.
Наслаждайся коктейлем Pear&Tonic в хорошей компании / Фото Nemiroff
Стоит попробовать Вяленая утиная грудка с хурмой и коктейль Apple Honey: варианты фудпейринга
Наслаждайся Pear&Tonic и куриным шашлыком в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.
Поделиться новостью