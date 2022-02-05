Рідка вода і розумне життя: що ще робить Землю унікальною

Поки що ми не бачили жодної планети, схожої на Землю. Хоча станом на початок 2022 року вчені відкрили майже 5000 екзопланет.

І хоча дослідники можуть дізнатися дуже обмежену інформацію про кожен із цих світів... Наразі ніщо не вказує, що десь є щось подібне унікальному набору характеристик Землі. Про деякі з них ти вже знаєш, але є й інші!

Також цікаво Присвячена першопрохідцям: Nemiroff представив лімітовану лінійку Moon Edition

Так чому ж іще земля унікальна

Вода

Мабуть, найунікальніша особливість Землі як планети – це її величезні океани рідкої води на 70% поверхні.

Рідкої води наразі не виявили на жодній іншій планеті Сонячної системи.

Так, на Марсі та Венері, можливо, колись давно були океани.

Ознаки льоду знаходили на світах від Меркурія до великих астероїдів та дивного супутника Сатурна Титана.

Але нічого подібного до умов, які є на землі.

Тектонічні плити

Вода, до слова, тісно пов'язана з іншою особливістю Землі – її системою тектонічних плит.

Це гігантські шматки земної кори, які повільно ковзають по підземному океану магми, і формують як гірські хребти планети, так і океанські глибини.

Що важливо:

Багато вчених стверджують, що саме вода є змазкою для тектонічних плит.

А їхній рух тим часом підтримує температуру Землі регульованою – у діапазонах, за яких може існувати рідка вода.



Вийняткова особливість Землі – розумне життя / Фото NASA

Життя

Усі фактори, про які ми раніше згадували, у поєднанні між собою створили виняткову унікальність Землі – її заселеність.

Простіше кажучи, Земля є єдиним світом, на якому, наскільки це відомо, є живі істоти.

Особливо ж важливо, що на Землі є розумні живі істоти.

Здатні, до слова, вивчати Всесвіт довкола нас. І, хто знає, можливо незабаром вони доведуть протилежне – що Земля є лише одним із населених розумними істотами світів.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.