І хоча дослідники можуть дізнатися дуже обмежену інформацію про кожен із цих світів... Наразі ніщо не вказує, що десь є щось подібне унікальному набору характеристик Землі. Про деякі з них ти вже знаєш, але є й інші!

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Так чому ж іще земля унікальна

Вода

Мабуть, найунікальніша особливість Землі як планети – це її величезні океани рідкої води на 70% поверхні.

Рідкої води наразі не виявили на жодній іншій планеті Сонячної системи.

  • Так, на Марсі та Венері, можливо, колись давно були океани.
  • Ознаки льоду знаходили на світах від Меркурія до великих астероїдів та дивного супутника Сатурна Титана.

Але нічого подібного до умов, які є на землі.

Тектонічні плити

Вода, до слова, тісно пов'язана з іншою особливістю Землі – її системою тектонічних плит.

Це гігантські шматки земної кори, які повільно ковзають по підземному океану магми, і формують як гірські хребти планети, так і океанські глибини.

Що важливо:

  • Багато вчених стверджують, що саме вода є змазкою для тектонічних плит.
  • А їхній рух тим часом підтримує температуру Землі регульованою – у діапазонах, за яких може існувати рідка вода.

Земля
Вийняткова особливість Землі – розумне життя / Фото NASA

Життя

Усі фактори, про які ми раніше згадували, у поєднанні між собою створили виняткову унікальність Землі – її заселеність.

  • Простіше кажучи, Земля є єдиним світом, на якому, наскільки це відомо, є живі істоти.
  • Особливо ж важливо, що на Землі є розумні живі істоти.

Здатні, до слова, вивчати Всесвіт довкола нас. І, хто знає, можливо незабаром вони доведуть протилежне – що Земля є лише одним із населених розумними істотами світів.