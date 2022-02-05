І хоча дослідники можуть дізнатися дуже обмежену інформацію про кожен із цих світів... Наразі ніщо не вказує, що десь є щось подібне унікальному набору характеристик Землі. Про деякі з них ти вже знаєш, але є й інші!
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Так чому ж іще земля унікальна
Вода
Мабуть, найунікальніша особливість Землі як планети – це її величезні океани рідкої води на 70% поверхні.
Рідкої води наразі не виявили на жодній іншій планеті Сонячної системи.
- Так, на Марсі та Венері, можливо, колись давно були океани.
- Ознаки льоду знаходили на світах від Меркурія до великих астероїдів та дивного супутника Сатурна Титана.
Але нічого подібного до умов, які є на землі.
Тектонічні плити
Вода, до слова, тісно пов'язана з іншою особливістю Землі – її системою тектонічних плит.
Це гігантські шматки земної кори, які повільно ковзають по підземному океану магми, і формують як гірські хребти планети, так і океанські глибини.
Що важливо:
- Багато вчених стверджують, що саме вода є змазкою для тектонічних плит.
- А їхній рух тим часом підтримує температуру Землі регульованою – у діапазонах, за яких може існувати рідка вода.
Вийняткова особливість Землі – розумне життя / Фото NASA
Життя
Усі фактори, про які ми раніше згадували, у поєднанні між собою створили виняткову унікальність Землі – її заселеність.
- Простіше кажучи, Земля є єдиним світом, на якому, наскільки це відомо, є живі істоти.
- Особливо ж важливо, що на Землі є розумні живі істоти.
Здатні, до слова, вивчати Всесвіт довкола нас. І, хто знає, можливо незабаром вони доведуть протилежне – що Земля є лише одним із населених розумними істотами світів.