И хотя исследователи могут узнать очень ограниченную информацию о каждом из этих миров... На данный момент ничто не указывает, что есть нечто подобное уникальному набору характеристик Земли. О некоторых из них ты уже знаешь, но есть и другие!

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Так почему же еще земля уникальна

Вода

Пожалуй, самая уникальная особенность Земли как планеты – это огромные океаны жидкой воды на 70% поверхности.

Жидкую воду пока не обнаружили ни на одной другой планете Солнечной системы.

Да, на Марсе и Венере, возможно, когда-то давно были океаны.

Признаки льда находили на мирах от Меркурия до великих астероидов и странного спутника Сатурна Титана.

Но ничего подобного условиям, которые есть на земле.

Тектонические плиты

Вода, кстати, тесно связана с другой особенностью Земли – ее системой тектонических плит.

Это гигантские куски земной коры, медленно скользящие по подземному океану магмы, и формирующие как горные хребты планеты, так и океанские глубины.

Что важно:

Многие учёные утверждают, что именно вода является смазкой для тектонических плит.

А их движение поддерживает температуру Земли регулируемой – в диапазонах, при которых может существовать жидкая вода.



Исключительная особенность Земли – разумная жизнь / Фото NASA

Жизнь

Все факторы, о которых мы упоминали, в сочетании между собой создали исключительную уникальность Земли – ее заселенность.

Проще говоря, Земля является единственным миром, на котором, насколько это известно, есть живые существа.

Особенно важно, что на Земле есть разумные живые существа.

Способные, к слову, изучать Вселенную вокруг нас. И, кто знает, возможно вскоре они докажут обратное – что Земля лишь один ин населенных разумными существами миров.