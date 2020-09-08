Якщо можеш собі щось уявити – можеш це зробити. Принаймні у цьому переконані психологи з усього світу. Тож, якщо ти досі не наважуєшся зробити перший крок назустріч успіху – не барись. А ми допоможемо тебе підштовхнути на правильний шлях.

Ясна річ, що можна записатися на десятки мотиваційних курсів, переглянути сотні лекцій в мережі і... не досягнути бажаного результату. Men 24 підготував для тебе три прості способи дійти до мети, тож гайда робити це!

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1. Дозволь собі

Сумнівам не місце в голові успішного чоловіка. Питання штибу: "чи зможу я впоратися?", "чи гідний я цього?" потрібно міняти на позитивні установки.

Дай собі нарешті зелене світло та будь упевненим у тому, що все у тебе вийде. Такий підхід не лише збільшить твою упевненість у собі, а й додасть енергії для нових звершень.

Дозволь собі спробувати досягнути успіху / Фото pixabay

2. Візуалізуй мету

Культові спортсмени кажуть, що уявляють момент, коли тримають у руці нагороду. Це дозволяє їм з ще більшим запалом іти до своєї цілі.

Власне, коли ти уявив собі ситуацію, у мозку активуються ті ж нейронні зв'язки, що і при реальному виконанні дій. Така собі уявна репетиція, яка програється у твоєму мозку та додає тобі сил.

Зміг уявити собі результат – зможеш досягнути його / Фото pixabay

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3. Слухай музику

Науковці уже давно довели, що на результативність під час занять спортом впливає музика. Тож не забувай вмикати улюблені композиції, які покращують не лише настрій, а й загальний стан справ.

Улюблену музику можна вмикати також у тих випадках, коли тобі важко і ти готовий здатися. Це дозволить перемкнутися на щось хороше та продовжувати рухатися в правильному напрямку.

Улюблена музика подарує позитивні емоції / Фото pixabay

Досягати успіху значно легше, якщо заручитися підтримкою зі сторони. Бажано, щоби це були люди, які є авторитетами для тебе. Це дозволить ще більше мотивувати себе на досягнення поставлених цілей.