Работа за компьютером может стать причиной появления ряда проблем со здоровьем. Именно поэтому мы рекомендуем следовать нашим советам, которые помогут минимизировать вред от сидячего образа жизни. Возьми на вооружение, чтобы уберечь себя и лучше чувствовать себя каждый день.

Сидячий образ жизни может крайне негативно повлиять на твоё здоровье. Поэтому не пренебрегай советами от Men 24 , которые помогут оставаться здоровым, работая за компьютером.

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Проблемы, которые возникают в офисных работников

Минимум соцсетей. Ученые не устают напоминать о том, что у людей, которые слишком много времени проводят в соцсетях и мессенджерах, повышается тревожность и депрессия.

Уменьшить вред от соцсетей можно, если ты будешь пытаться после работы как можно меньше времени проводить за гаджетами .



Попробуй не пользоваться гаджетами во внерабочее время / Фото pixabay

Синдром "компьютерной шеи". Это еще одна проблема XXI века. Во время работы за компьютером или потребления контента из гаджетов чрезвычайно сильно нагружается именно твоя шея.

Не забывай о том, что голова весит 4 – 5 килограммов , поэтому не пытайся держать ее в одном положении в течение длительного промежутка времени. Это позволит предотвратить нарушение осанки и возникновению боли в шее и спине.

Синдром "компьютерного зрения". Еще одна болячка, которая не щадит тех, кто работает за компьютером. Говорится о совокупности различных глазных заболеваний, которые возникают вследствие использования гаджетов, плохого освещения, а также неправильного положения тела.

Один из самых распространенных симптомов "компьютерного зрения", – чрезмерное сухость глаз.



Синдром "компьютерного зрения" – проблема офисных работников / Фото istock

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Как минимизировать вред от работы за компьютером?

Временные рамки. Попробуй пользоваться гаджетами в течение определенного промежутка времени. Если ты работаешь за компьютером, то ставь себе таймер на 45 минут, чтобы в течение 5 – 10 минут отдохнуть.

Отдых от работы за компьютером предполагает отсутствие каких-либо гаджетов . Помни об этом.



Не забывай каждые 45 минут отдыхать от компьютера / Фото pixabay

Удобное место. Тво ё место работы должно быть удобным и хорошо освещенным. Сидеть напротив окна не рекомендуется, ведь резкий солнечный свет может быстро утомлять и негативно влиять на зрение.

Также постарайся сделать все для того, чтобы рабочее место было комфортным. У тебя не должна болеть ни спина, ни шея после работы .

Правильный рацион. Не менее важным для твоего здоровья является рацион питания. Попробуй отказаться от быстрых углеводов в пользу фруктов и круп. Они не только насыщают организм полезными витаминами и микроэлементами, но и подарят длительное ощущение сытости.

От печенья, шоколадок и кексиков желательно отказаться , если ты хочешь отлично чувствовать себя в течение всего рабочего дня.



Твой рацион должен быть сбалансированным / Фото istock