Современные мотоциклы предлагают надежность и производительность, но обычно вследствие простоты, что затрудняет их кастомизацию. Поэтому байки, подобные Royal Enfield Continental GT 650, вызывают настоящий фурор на рынке кастомов. Именно об одном из таких мы расскажем сейчас.

Источник: Bike EXIF

Компания Partridge Design из Великобритании создала крутой кастомный байк Royal Enfield Continental GT 650. Смотри, что удалось сделать ребятам во главе с Энтони Партриджем.

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Это просто, чисто и не очень сложно. С огромным количеством электроники. С такими байками лучше работать, ведь я могу сосредоточиться на своем ремесле без необходимости планировать перестановку сложных датчиков и ткацких станков,

– отмечает Партридж.



Основой мотоцикла стал Continental GT 650

Энтони понадобился проект для второго сезона "Goblin Works Garage", телесериала Discovery Channel, который он ведет. Поэтому он решил позвонить в Royal Enfield. Их руководитель по дизайну Адриан Селлерс предложил ему "построить чистокровного гонщика".

Эти слова были музыкой для моих ушей, потому что в основе всего, что я создаю, лежит производительность. Вот в чем моя страсть. Я люблю гонки и ездить быстро на дороге или трассе. Поэтому, естественно, все мои наработки в основе касаются производительности,

– добавил Партридж.



Мастера сосредоточили все внимание производительности байка, но не забыли и о дизайне

"На мой взгляд, если ты не сделаешь байк легким, быстрым и интересным для езды (чем его сначала создавал производитель), то в этом нет смысла! Следуя своему идеалу производительности, я хотел сделать все возможное и превратить этот маленький GT 650 в настоящий гоночный байк", – добавил он.

В Энтони был подробный список быстроходных запчастей, запланированных для Continental GT 650. Но он захотел, чтобы байк не только был быстрым, но и извне намекал на то, что медленным его не назовешь. Поэтому он разобрал мотоцикл и попросил своего друга Пола, известного в Зиггимото, отсканировать его в 3D. Оттуда пара разработала обвес, которой мог бы соответствовать любому стандартному Continental GT.



Чтобы создать крутой обвес, байк пришлось полностью разобраться

Я хотел показать всем, кто смотрит телешоу, что они могут настроить свой байк с помощью моего обвеса, и изменить внешний вид довольно быстро и легко. Я также хотел сделать этот проект коммерчески жизнеспособным, надеясь вернуть немного своих инвестиций, а также обеспечить Royal Enfield еще большую отдачу от их вложений,

– подчеркивает Энтони.

Детали байка изготовлены из углеродного волокна. GIA Engineering построила специальный топливный элемент, украшенный крышкой Racefit.



Детали байка изготовлены из углеродного волокна

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GIA также изготовила массивный маятник с моноамортизатором для мотоцикла, который присоединился к амортизатору Öhlins TTX GP Pro. Спереди есть набор вилок Öhlins FGR300, удержи ван ы х на месте кастомными тройками от FastTec, которые также дали набор быстросъемных осей в стиле GP. Колеса сделаны из углеродного волокна от BST, а шины – от Dunlop Sportmax GPA.



Байк оснащен моноамортизатором от GIA

Что касается тормозов, то Энтони объединил никелированные гоночн ые суппорты Brembo с дисками Galfer, стропами Venhill и передним главным цилиндром Magura. И он также установил гидравлическую систему сцепления Magura. Просто для удовольствия.

Работа в задней части охватывала модификацию и укрепления подрамника. А поскольку заднее колесо теперь шире стандартного, передняя звездочка нуждалась смещения. Это, в свою очередь, означало, что на раме нужно было сделать выемку, чтобы освободить место.



Заднее колесо теперь шире стандартного, которое используется в Continental GT 650

На GT 650 установлен 750-кубовый двигатель от S & S Cycle, а также выхлопная система ручной работы.

Прежде чем Энтони смог закончить свой проект, ему пришлось вылететь в Албанию, чтобы снять очередной эпизод "Goblin Works Garage". Поэтому он оставил мотоцикл с Крисом в Hard Knocks Speed ​​Shop в Оксфорде, чтобы он выполнил работы, которые остались.



Байк оснащен 750-кубовым двигателем от S & S Cycle

Последние штрихи охватывают несколько электронных компонентов Motogadget, клипсы Rizoma, задние части, зеркала и указатели поворота, а также светодиодные фары Highsider. Также литий-ионный аккумулятор Antigravity и блоки переключателей от Reese Racing.

Во время финальной обкатки Энтони сравнил свой Royal Enfield со стандартной версией на ледяной трассе в присутствии дизайнера GT 650.

Разница была между днем и ночью. Изготовленный на заказ байк выглядит как настоящий гоночный мотоцикл: легче, быстрее, маневреннее, чем стандартный, и на нем много удовольствия,

– отмечает Энтони.

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Поэтому Партридж убежден, что ему удалось выполнить задание сполна. Мастер остался верен своему духу и построил мотоцикл, который ему очень нравится!