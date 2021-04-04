Люди склонны видеть взаимосвязь между размерами разных частей тела человека или нюансами жизнедеятельности. К размеру обуви (читай – стопы) это также относится.

Например, по длине стопы пытаются определить, склонен ли человек к изменам, сколько лет он будет жить и так далее и тому подобное. О некоторых из таких взаимосвязях – настоящих или мнимых – поговорим сегодня на Men 24.

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Размер обуви и...

...склонность к изменам

Британские ученые подсчитали... Ох, извини, не так. Британская служба знакомств для людей, которые уже женаты (да, есть и такая) Illicit Encounters как-то опубликовала итоги статистической разведки по анкетам своих пользователей.

И оказалось, что чаще всего ходят налево мужчины с длинными стопами.

Авторы сайта даже создали "шкалу изменников" по размеру обуви: 43, 44, 45 (именно такой размер у Билла Клинтона, которого поймали на связи с Моникой Левински) и больше.

А вот самые верные своим партнерам по этой шкале – мужчины с 40 размером.



Размер обуви мужчины может таки кое-что рассказать о нем в целом / Фото unsplash

...продолжительность жизни

По этому вопросу интересную статистику решили подготовить как раз ученые, хоть и не британские. Но прочитать об этом можно больше в британском издании Express .

Так вот, в течение 2 лет специалисты собирали данные об умерших и размерах их стоп.

По данным более 3000 человек установили, что меньше всех жили (от 66 до 69 лет) мужчины с 38 и 45 размером обуви. Недалеко ушли и мужчины с 39 и 44 размерами (67 – 72 года).

А самыми большими долгожителями оказались, как ни странно, мужчины с самыми распространенными размерами – 40 (72 – 75 лет), 41 (73 – 77), 42 (75 – 82) и 43 (от 74 до 79 лет).

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...размер, скажем так, темперамента

100%, что ты об этом слышал. Потому что самым распространенным утверждением о размере стопы является такое: чем нога больше – тем, значит, больше пенис. Это, конечно, не так, и это доказано множеством исследований (например британского University College ).

Никто, нигде и никогда так и не смог установить связь между размером пениса и размером обуви.

Но! Установлено, что длина стопы влияет на темперамент мужчины в постели.