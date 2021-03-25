Весна починає плавно та впевнено набирати обертів. Тож ти вже можеш сміливо зняти свою шапку, помінявши її на кепку. Ми ж маємо кілька порад, які допоможуть правильно носити цей аксесуар, щоб не мати кепський вигляд. Візьми на озброєння.

Кепка – не універсальний аксесуар, який можна носити з будь-яким одягом. Насправді є ситуації, коли вона може бути відверто недоречною. Тож ми потурбувалися про тебе, нагадавши про поширені помилки під час носіння кепки. Не роби так!

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1. Носіння неправильної кепки

Тобі слід запам'ятати, що кепки бувають різних фасонів. Деякі личитимуть тобі, а деякі – ні. Тож однозначно перед покупкою цього аксесуара потрібно поміряти його. Цілком імовірно, що громіздка кепка створюватиме ефект непропорційного черепа. Також варто враховувати свою стрижку при виборі. Не має виглядати так, наче ти носиш гніздо під кепкою.

2. Ти неправильно носиш її

Кепка сконструйована так, щоб сонце не падало тобі прямо на обличчя. Тому це єдиний правильний спосіб носіння цього аксесуара. Не потрібно дашок розвертати на бік або назад. Ти ж не Барт Сімпсон.



Кепка сконструйована так, щоб її дашок захищав твоє лице від сонця / Фото Unsplash

3. Ти носиш її тоді, коли вона недоречна

Для прогулянок кепка може бути не лише стильним аксесуаром, а й необхідністю. Але чи варто носити її під час офіційних заходів? Однозначно НІ! Стилісти нагадують про те, що кепка – елемент повсякденного та спортивного стилю. Тож їй не місце поруч з костюмами та класичним одягом. У приміщеннях, якщо ти забув, ми теж знімаємо кепку.

4. Носиш одну і ту ж кепку щодня

У цьому пункті ми торкнемося гігієни. Якщо ти сильно пітнієш, то будь готовим, що кепка теж вбиратиме зайву вологу. Тож щоденне її носіння може бути шкідливим. Є всі шанси, що вона не лише забруднюватиметься, а й накопичуватиме бактерії. Найкраще – мати кілька кепок, які ти чергуватимеш. Також не варто забувати регулярно прати їх.



Одну й ту ж кепку небажано носити щодня / Фото Unsplash

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5. Ти не вибираєш її за формою обличчя

Варто також пам'ятати, що форма обличчя під час вибору кепки не менш важлива. Округлі форми ідеально поєднуються з бейсболками. Також варто врахувати розмір. Вона не повинна бути надто великою. Ідеальна кепка має акуратно сісти на голову, не тиснути у вуха, а також не мати багато вільного простору всередині.

Не припускайся цих помилок під час вибору та носіння кепки. Це дозволить тобі не лише захистити свою голову від сонця та вітру, а й мати стильний вигляд!

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