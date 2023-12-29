Правда заключается в том, что когда дело доходит до похудения, уравнение очень сложное. То, сколько веса ты можешь сбросить, зависит от многих вещей, включая то, где и как ты ходишь, что ты ешь и сколько ты весишь сейчас.
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Поможет ли тебе похудеть 10 000 шагов в день?
Это, безусловно, число, которое ты слышишь чаще всего, но это не делает его волшебным.
Считается, что идея о том, что нужно делать 10 000 шагов в день, появилась благодаря шагомеру японской компании, который назывался "10 000 шагов". Она прижилась, и теперь все считают, что такое количество шагов в день идеально для здоровья.
Это правда, что больше движения, как правило, лучше для здоровья, но 10 000 – достаточно условная цифра.
Похудею ли я, если буду ходить 5 000 шагов в день?
Это хорошее начало, и новые исследования это подтверждают.
Одно небольшое исследование, проведенное Университетом Техаса, показало, что когда активные люди делают 5000 или менее шагов в день, они меньше способны метаболизировать жир здоровым для артерий способом на следующий день.
Концентрируйся не на количестве пройденных шагов / Фото drobotdean
Сколько шагов считается достаточной?
На самом деле лучше отойти от общего количества шагов.
Еженедельно здоровые взрослые люди должны стремиться к 150 минутам физической активности умеренной интенсивности и двум дням активности для укрепления мышц, согласно действующим рекомендациями по физической активности для американцев.
Физическая активность умеренной интенсивности может охватывать прогулку. И если ты не можешь добиться этого, учти, что это цель, а не ожидание немедленного исполнения.
И помни о многих преимуществах для здоровья, которые ходьба может предложить, кроме потери веса, включая снижение риска возникновения следующих заболеваний, согласно данным клиники Майо:
- Болезни сердца
- Ожирение
- Диабета
- Высокое кровяное давление
- Депрессия
Имеет ли ходьба для похудения какие-либо побочные эффекты?
Исследователи из Университета Кентукки провели исследование, подтвердившее идею о том, что когда люди сжигают калории с помощью физических упражнений, их организм хочет вернуть эти калории обратно. На самом деле, по их наблюдениям, люди съедали около 1000 дополнительных калорий в неделю.
В исследовании, опубликованном в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise в 2020 году они рассмотрели этот вопрос немного глубже. Люди, которые тренировались достаточно, чтобы сжигать около 1500 калорий в неделю, съедали около 1000 лишних калорий.
Но люди, которые тренировались достаточно, чтобы сжигать 3000 калорий в неделю, также съедали около 1000 лишних калорий. Это привело к дефициту 2 000 калорий, и люди, которые больше тренировались, также потеряли в среднем около 2 килограммов жира за 12 недель исследования, а те, кто тренировался меньше, сбросили в среднем более 0,6 килограмма.
Исследователи не считали шаги как таковые, но можно подумать об этом с точки зрения минут:
- Группа, потреблявшая 3000 калорий, занималась физическими упражнениями от 40 до 60 минут шесть раз в неделю;
- Группа, потреблявшая 1500 калорий, занималась около 90 минут дважды в неделю.
Вероятно, ты можешь найти способ использовать свой трекер, чтобы вычислить количество пройденных шагов по времени тренировки.
Следует сосредоточиться на дефиците калорий / Фото garetsvisual
"Мы всегда немного компенсируем во время тренировок – едим больше, тратим меньше метаболической энергии – поэтому, чтобы действительно похудеть, вам нужно превзойти эту компенсаторную реакцию, которая составляет около 1000 калорий в неделю", – говорит ведущий автор исследования Кайл Флэк, доктор философии, доктор наук.
Итак, если мы тренируемся, чтобы сжечь только дополнительно 1000 калорий, мы не похудеем из-за этой компенсаторной реакции. Сжигая 3 000 калорий в неделю и компенсируя 1 000, ты будешь испытывать дефицит энергии на 2000 калорий. Приблизительно через три месяца это приводит к реальной потере веса, отметил ученый.
Кроме сжигания калорий, Флэк и другие исследователи заметили еще кое-что у тех, кто тренировался дольше. Уровень гормона сытости лептина повысился. По словам Флека, физические упражнения могут каким-то образом делать людей более чувствительными к лептину. Хотя еще предстоит выяснить, что происходит с этим гормоном и компенсаторной реакцией при большей физической активности.
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В общем, ходить пешком очень полезно для твоего здоровья. Если ты стремишься к значительной потере веса, кроме преимуществ для здоровья, говорит Флэк, также разумно сочетать здоровую диету с увеличением количества шагов.