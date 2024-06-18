Один пользователь Reddit спросил коллег: "Каким было ваше последнее "пошел на***" боссу, который вам не нравился?" Ответы были как мелочными, так и катарсическими. Вот посмотри сам.

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Какими ужасными бывают боссы и как с ними прощаются: истории из жизни

"Я работала в химчистке летом. На ресепшене, работа с наличными под столом. Я работала 50 часов в неделю, и он сказал, что заплатит мне за сверхурочную работу в полтора раза больше. Я пришла на работу в день зарплаты, а моего конверта с деньгами в ящике не было. Я позвонила ему и спросила об этом, а он ответил, что пока не может заплатить мне. Я любезно сообщила, что забираю деньги, которые мне должны, и закрываю магазин".

которые мне должны, и закрываю магазин". "В последний день работы в боулинге я отправил электронное письмо в главный офис, в котором подробно описал все то дерьмо, которое он делал, но о котором все боялись сообщить (в частности, попытку уволить кого-то, когда он узнал, что она беременна). Позже я узнал, что на следующий день региональный менеджер и несколько руководителей пришли с внезапной проверкой. Его нашли в офисе, он загнал 16-летнюю коллегу в угол, кричал во все горло, а его большое красное лицо с пульсирующими венами касалось ее лица. Она была растеряна и, очевидно, плакала. Менеджера немедленно вывели из помещения, и больше о нем никто не слышал".

и больше о нем никто не слышал". "Я думал об увольнении, но сдерживался. Я запланировал отпуск с тремя дополнительными днями. Такая поездка бывает раз в жизни. Он отклонил мою просьбу. Я думал об этом несколько часов. Я зашел к нему в кабинет и сказал: "Я поеду, несмотря ни на что". На следующее утро босс встретил меня в отделе кадров и вынес мне официальное письменное предупреждение. Я ответил, что увольняюсь через две недели. Они извинялись и пытались убедить меня не уходить, но было уже слишком поздно".

На следующее утро босс встретил меня в отделе кадров и вынес мне официальное письменное предупреждение. Я ответил, что увольняюсь через две недели. Они извинялись и пытались убедить меня не уходить, но было уже слишком поздно". "Это была худшая работа, на которой работала. В какой-то момент руководство решило, что моя работа является лишней, и уволило меня без предупреждения и выходного пособия. Первое, что я сделала, это стерла все на служебном телефоне, всю базу контактов, перед тем, как отдать его. Через несколько дней мне позвонили и спросили, где хранится вся контактная информация. Я ответила: "Извините, я на вас больше не работаю".

Если твой босс оскорбляет тебя, возможно, стоит сменить отдел или отрасль / Фото master1305freepik

"Мы с моей начальницей несколько раз ссорились после того, как она возглавила офис. После того, как я нашел гораздо лучшую работу, я передал ей список своих должностных обязанностей, который она попросила, потому что не понимала, чем я там занимаюсь. "Это слишком много, нам придется распределять все это между четырьмя разными людьми", – сказала она. Я сказал "да" и вышел. Спойлер: она не сделала ничего из этого, и была уволена менее чем через год".

менее чем через год". "Я был механиком в пригородной авиакомпании. Начальник хотел, чтобы я подписал акт предполетного осмотра самолета. Я отказался, потому что самолет не был пригоден к полетам. Он сказал, что если я хочу продолжать работать, мне лучше подписать. Я ответил: "Тогда, думаю, я здесь больше не работаю". Я взял свои инструменты и ушел".

Я взял свои инструменты и ушел". "Работая в розничной торговле, я уволился на кассе в Черную пятницу. Недавно я нашел другую работу на полный рабочий день и оставался на этой работе, потому что мне нравилась скидка для работников, а из-за моей другой работы этот чек был чистыми деньгами для развлечений. То есть мне не нужна была работа в розничной торговле. Мой менеджер магазина пришел к седьмому часу моей смены, с хаосом и очередью в 100 человек, и имел наглость сказать мне, что мои продажи не соответствуют тому трафику, который я наблюдаю. Перед клиентами! Я уже не мог терпеть, поэтому сказал: "Знаете что, делайте это сами. С меня хватит".

"Я была программным директором, разрабатывала и пилотировала новую программу, и после года перегрузки, когда я сказала исполнительному директору, что мне нужен либо второй человек, либо меньший объем работы, он позвал меня к себе в кабинет и сказал: "Мы не думаем, что ты хорошо подходишь для этой должности, но ты очень способная девушка, и мы не хотели бы тебя потерять. Я даю тебе возможность остаться и быть моей секретаршей. У тебя есть время до 7 утра, чтобы принять решение". Утром я сказала ему, что нашла другую работу и забираю вещи. Он спросил, могу ли я остаться еще на две недели, чтобы обучить нового человека, и я сказала, что нет. "А если мы заплатим вам за консультацию? Вы же единственный сертифицированный человек в округе!" Нет! Надо было думать об этом раньше".

Это такое замечательное ощущение, когда ненавистный босс умоляет тебя не увольняться / Фото freepik