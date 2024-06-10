А вот удачно приобретенный автомобиль может служить годами – благодаря доступному техническому обслуживанию, значительной экономии топлива и хорошей цене для перепродажи.
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Мелани Муссон, эксперт по автоиндустрии и страхованию, рассказала какие модели автомобилей являются лучшими, а какие худшими. А базируется ее мнение на личном тестировании более 250 машин.
Лучшие автомобили
- Honda Civic. Это компактный седан с отличной топливной эффективностью. Несмотря на небольшой размер, там хорошо продуманный интерьер, что дает достаточно места для пассажиров и груза. Высокая стоимость перепродажи и низкие затраты на обслуживание делают его разумным выбором для тех, кто ищет надежный и экономичный автомобиль.
- Honda Odyssey. Если ты ищешь минивэн, это отличный выбор. Кавернозный салон обеспечивает комфортное размещение до 8 пассажиров, а мощный двигатель V6 обеспечивает плавную работу. Машина прослужит более 200 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Это один из самых надежных автомобилей, и довольно безопасный.
- Subaru Outback. Это прочный среднеразмерный внедорожник с полным приводом. Интерьер замечательный, дизайн удобный. Вместительный салон позволяет перевозить много груза. Subaru известны своей долговечностью при условии надлежащего обслуживания, поэтому это авто прослужит гораздо дольше, чем 200 000 миль. Это рабочие лошадки, которые обеспечат надежную службу в течение многих лет.
Автомобиль – не игрушка, к выбору и покупке следует подходить ответственно / Фото freepik
Худшие автомобили
- Ram 2500/3500 Diesel. Если ты ищешь грузовик, стоит дважды подумать о дизельном двигателе RAM 2500 или 3500. Они требуют дорогостоящего обслуживания и ремонта. Запчасти к ним смехотворно дорогие, выбор ремонтных мастерских ограничен. А детали выходят из строя и придется часто их ремонтировать. Плюс – низкая топливная экономичность.
- Land Rover Range Rover. Одна из худших вариантов покупок, по мнению Муссон. Хотя они, бесспорно, стильные, но кошмарные в обслуживании. Начальная цена высокая, и это один из наименее надежных транспортных средств, и они разочаровывают, когда детали начинают ломаться. Для большинства покупателей эти роскошные внедорожники просто не стоят затрат.
- Ford Focus. Долгое время был популярным выбором среди покупателей с ограниченным бюджетом. Недавно Ford прекратил производство Focus, но Муссон не советует брать подержанный автомобиль. Потому что эта модель постоянно не оправдывает себя, одна из главных проблем – низкая надежность. Плюс он имеет много досадных проблем, таких как электроника окон и громкая езда.