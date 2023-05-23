Это один из самых успешных бизнесменов в истории. Когда речь об инвестировании, наверное, мало кто знает больше него. Поэтому и неудивительно, что Уоррен Баффет никогда не стеснялся давать советы и уроки, когда его об этом просили.
Также интересно Украинская миксология: какая она по вкусу и почему ею увлекается весь мир
Среди всех этих советов есть три, которые выделяются. Они не имеют ничего общего с отдыхом, физическими упражнениями или времяпрепровождением с близкими. Баффет вместо этого утверждает: ты не добьешься успеха, если не подойдешь к делу со знаниями и терпением.
Три важнейших совета Уоррена Баффета, которые стоит запомнить
- Первый: инвестируй на долгосрочную перспективу. Каждый, кто хочет успешно инвестировать, должен знать, что для хороших инвестиций требуется время. Баффет говорит, что если ты не готов инвестировать на 10 лет, то не стоит даже начинать. Существуют ли краткосрочные варианты? Да, но они не гарантируют преимущество. Поэтому название этой игры – "Терпение".
- Второй: не инвестируйте в сферы, с которыми не знаком. Прежде чем вкладывать деньги во что-то, нужно знать об этом "что-то" все. Инвестировать в незнакомые сферы – это путь к катастрофе. Сначала изучи, а потом решай. Только так можно разбогатеть или приумножить состояние.
- Третий: всегда имей под рукой наличные. Несмотря на рост криптовалют и важности безналичных расчетов, Баффет советует всегда иметь наличные деньги под рукой. Считается, что миллионеры всегда на всякий случай хранят 25% своего состояния в наличных или в эквивалентах – к примеру, в казначейских векселях, которые можно легко погасить.