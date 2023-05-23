Это один из самых успешных бизнесменов в истории. Когда речь об инвестировании, наверное, мало кто знает больше него. Поэтому и неудивительно, что Уоррен Баффет никогда не стеснялся давать советы и уроки, когда его об этом просили.

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Среди всех этих советов есть три, которые выделяются. Они не имеют ничего общего с отдыхом, физическими упражнениями или времяпрепровождением с близкими. Баффет вместо этого утверждает: ты не добьешься успеха, если не подойдешь к делу со знаниями и терпением.

Три важнейших совета Уоррена Баффета, которые стоит запомнить