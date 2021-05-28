5 распространенных мифов о дорожном движении, которые вредят и водителям, и пешеходам

Если постоянно перестраиваться, то доедешь быстрее. На парковке всегда можно найти лучшее место. Чем больше дорог – тем меньше пробок.
А вот и нет – все это мифы, вера в которые вредит и водителям, и пешеходам. Как и, скажем, то, что без существования алкоголя не было бы аварий. Или то, что умные машины надежнее защищают своих владельцев.
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Разоблачаем мифы о дорожном движении
Миф 1
"Ты гораздо быстрее достигнешь цели, если будешь постоянно перестраиваться в ряд, движущийся быстрее".
- Нет. Перестраивания в потоке не дают заметного выигрыша во времени.
- В среднем водитель экономит 4 минуты за 1,5 часа дороги. Оно того стоит?
Миф 2
"Если хорошо поискать, то обязательно найдешь на парковке более удобное место".
- Место, которое ты занимаешь на парковке супермаркета после длительных поисков, как свидетельствует статистика, ничуть не ближе ко входу, чем первое свободное, которое тебе попалось.
- Поэтому спокойно занимай именно его и не гонись за призрачным выигрышем.
Развенчиваем несколько мифов, которые вредят участникам дорожного движения / Фото unsplash
Миф 3
"Больше дорог – меньше пробок".
- Если бы. На самом деле новые дороги совсем не разгружают трафик.
- Наоборот, чем комфортнее становиться ездить в том или ином районе, тем больше его жителей покупают машины.
Миф 4
"Ноль промилле за рулем – гарантия снижения количества ДТП".
- Здесь не беремся утверждать однозначно – может немного и так.
- Однако в США как-то посчитали, что по статистике люди с небольшим количеством алкоголя в крови попадали в аварии реже, чем полностью трезвые.
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Миф 5
"Чем умнее автомобиль, тем в большей безопасности водитель".
- Возможно, справедливость этого тезиса еще докажут.
- Однако пока доказано, что в таких случаях можно наблюдать эффект Пельцмана: чем безопаснее автомобиль, тем беспечнее себя ведет водитель.