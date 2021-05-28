5 распространенных мифов о дорожном движении, которые вредят и водителям, и пешеходам

Если постоянно перестраиваться, то доедешь быстрее. На парковке всегда можно найти лучшее место. Чем больше дорог – тем меньше пробок.

А вот и нет – все это мифы, вера в которые вредит и водителям, и пешеходам. Как и, скажем, то, что без существования алкоголя не было бы аварий. Или то, что умные машины надежнее защищают своих владельцев.

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Разоблачаем мифы о дорожном движении

Миф 1

"Ты гораздо быстрее достигнешь цели, если будешь постоянно перестраиваться в ряд, движущийся быстрее".

Нет. Перестраивания в потоке не дают заметного выигрыша во времени.

В среднем водитель экономит 4 минуты за 1,5 часа дороги. Оно того стоит?

Миф 2

"Если хорошо поискать, то обязательно найдешь на парковке более удобное место".

Место, которое ты занимаешь на парковке супермаркета после длительных поисков, как свидетельствует статистика, ничуть не ближе ко входу, чем первое свободное, которое тебе попалось.

Поэтому спокойно занимай именно его и не гонись за призрачным выигрышем.



Развенчиваем несколько мифов, которые вредят участникам дорожного движения / Фото unsplash

Миф 3

"Больше дорог – меньше пробок".

Если бы. На самом деле новые дороги совсем не разгружают трафик.

Наоборот, чем комфортнее становиться ездить в том или ином районе, тем больше его жителей покупают машины.

Миф 4

"Ноль промилле за рулем – гарантия снижения количества ДТП".

Здесь не беремся утверждать однозначно – может немного и так.

Однако в США как-то посчитали, что по статистике люди с небольшим количеством алкоголя в крови попадали в аварии реже, чем полностью трезвые.

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Миф 5

"Чем умнее автомобиль, тем в большей безопасности водитель".