5 распространенных мифов о дорожном движении, которые вредят и водителям, и пешеходам

28 мая 2021 , 10:52
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Источник:

24 канал

Если постоянно перестраиваться, то доедешь быстрее. На парковке всегда можно найти лучшее место. Чем больше дорог – тем меньше пробок.

А вот и нет – все это мифы, вера в которые вредит и водителям, и пешеходам. Как и, скажем, то, что без существования алкоголя не было бы аварий. Или то, что умные машины надежнее защищают своих владельцев.

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Разоблачаем мифы о дорожном движении 

Миф 1

"Ты гораздо быстрее достигнешь цели, если будешь постоянно перестраиваться в ряд, движущийся быстрее".

  • Нет. Перестраивания в потоке не дают заметного выигрыша во времени.
  • В среднем водитель экономит 4 минуты за 1,5 часа дороги. Оно того стоит?

Миф 2

"Если хорошо поискать, то обязательно найдешь на парковке более удобное место".

  • Место, которое ты занимаешь на парковке супермаркета после длительных поисков, как свидетельствует статистика, ничуть не ближе ко входу, чем первое свободное, которое тебе попалось.
  • Поэтому спокойно занимай именно его и не гонись за призрачным выигрышем.


Развенчиваем несколько мифов, которые вредят участникам дорожного движения / Фото unsplash

Миф 3

"Больше дорог – меньше пробок".

  • Если бы. На самом деле новые дороги совсем не разгружают трафик.
  • Наоборот, чем комфортнее становиться ездить в том или ином районе, тем больше его жителей покупают машины.

Миф 4

"Ноль промилле за рулем – гарантия снижения количества ДТП".

  • Здесь не беремся утверждать однозначно – может немного и так.
  • Однако в США как-то посчитали, что по статистике люди с небольшим количеством алкоголя в крови попадали в аварии реже, чем полностью трезвые.

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Миф 5

"Чем умнее автомобиль, тем в большей безопасности водитель".

  • Возможно, справедливость этого тезиса еще докажут.
  • Однако пока доказано, что в таких случаях можно наблюдать эффект Пельцмана: чем безопаснее автомобиль, тем беспечнее себя ведет водитель.
Автор: Олесь Друкач