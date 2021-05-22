Соедини приятное с полезным: 5 правил знакомства на тренировках

Если ты думал, что в спортзале можно поработать только над своим телом, то это не совсем так. Мы свято убеждены, что с его помощью можно даже завязать новые отношения. А в этом тебе помогут эти советы, которые позволят найти свою любовь в зале.

Конечно же, мы не рекомендуем выкладываться на полную в стремлении познакомиться с девушкой в ​​спортзале. Но это не значит, что стоит стоять в стороне, если вместе с тобой ходит барышня, которая нравится тебе. Возьми на вооружение эти советы, которые помогут тебе.

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1. Не пропускай тренировки

Тебе однозначно нужно составить регулярный график тренировок. Это нужно, чтобы ты имел больше шансов увидеть барышню, которая тебе нравится. Однажды ты можешь предложить ей свою помощь или просто поговорить на какую-то максимально нейтральную тему, связанную с тренировками. А дальше все может начаться...



Ходи регулярно в спортзал, чтобы чаще видеть ее / Фото Unsplash

2. Стань гибким

Если ты обнаружил, что твой объект обожания ходит с тобой в разные дни, то нужно это немедленно исправить. То же касается времени. Если ты ходишь в одну секцию, а она – в другую, то это тоже можно как-то скорректировать. Но будь максимально осторожным, чтобы у нее не возникало мыслей, что ты ее нагло преследуешь.

3. Будь естественным

Не стоит пытаться брать максимальный вес, чтобы она обратила на тебя внимание. Разве ты очень хочешь, чтобы барышне пришлось вызвать врача и делать тебе массаж сердца, пока медики будут ехать тебя спасать. Помни о том, что девушки запросто раскусывают мужчин, которые буквально из штанов выпрыгивают, чтобы их поразить.



Не требуй от себя большего, чем ты можешь / Фото Unsplash

4. Давай советы, но не поучай

Не нужно подходить к девушке и начинать рассказывать ей, что она все делает неправильно. Тебе следует быть максимально осторожным, чтобы твои советы не воспринимались как критика. Стань для нее советчиком, но не навязывайся. Это позволит ей чувствовать себя комфортно. А еще ты знаешь, что она может в любой момент обратиться за помощью к тебе, а не к кому-то другому в зале.

5. Излучай доброжелательность

Помни, что твоё улыбающееся лицо привлекает к себе гораздо больше внимания, чем печальная гримаса. Поэтому можешь смело бросать на нее случайные взгляды, улыбаться. Но не переусердствуй, чтобы не напоминать маньяка из соседнего парка. К слову, твоя улыбчивость может стать причиной того, что барышня сама захочет с тобой заговорить. Ведь хорошо иметь рядом человека, который будет дарить уют в месте, где не все чувствуют себя комфортно. Впрочем, стоит быть осторожным, ведь есть все шансы попасть в френдзону.



Будь уверенным, но не самоуверенным / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы знакомство в спортзале не завершилось фиаско. А также помни о том, что не стоит быть слишком навязчивым. Если она не слишком охотно идет на контакт – не настаивай на этом.