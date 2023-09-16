Есть так много людей, которые бегут от этой идеи. Они считают ее излишней, грязной или дешевой или совсем неудобной. Если следовать признакам Зодиака, то вот 5 таких, которые вообще неромантичны. Есть ли среди списка твоя партнерша?

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1. Козерог

Козероги практические и целеустремленные люди. Они глубоко преданы и ответственные партнеры, и их практический характер иногда может омрачить их склонность к романтическим жестам. Этот знак Зодиака скорее всего выражает свою любовь действиями и долгосрочными обязательствами, а не большими романтическими жестами.

2. Водолей

Водолеи известны своей независимостью и нестандартным мышлением. Обычно они придают приоритет интеллектуальным связям, а не проявлениям расположения и романтики. Они могут быть глубоко заботливыми и преданными в отношениях, но не всегда согласны с ожиданиями общества относительно романтики.

3. Дева

Девы любят детали и практические личности. Они проявляют любовь через услуги и внимание к деталям, а не через экстравагантные романтические жесты. Их аналитический характер может привести к тому, что они будут менее экспрессивны в обычных романтических образах.

4. Скорпион

Скорпионы страстные и интенсивные, но когда дело доходит до любви, они иногда могут быть сосредоточены на глубокой эмоциональной связи и интенсивности, а не на традиционных романтических жестах.



Скорпионы сосредоточены на глубокой эмоциональной связи / Фото lookstudio

5. Стрелец

Стрельцы склонны к приключениям и обладают свободным духом. Хотя они могут быть любящими и преданными партнерами, иногда они могут придавать большее значение независимости, чем этим традиционным романтическим жестам. Их представление о романтике может быть больше о спонтанных приключениях, чем об ужинах при свечах.

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Но все то, что мы рассказали выше, не означает, что эти знаки Зодиака совершенно лишены романтических ощущений. Просто у них они не доминируют.