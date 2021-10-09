Неуверенность в своей внешности или несоответствие "стандартам" может настолько сильно повлиять на человека, что это может помешать сексу как таковому. И это не просто предположение нескольких экспертов.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Связаны ли удовольствие внешностью и сексуальная жизнь

В исследовании, которое опубликовал Journal of Sexual Medicine, ученые предприняли попытку изучить взаимосвязь между удовлетворенностью внешним видом и определенными сексуальными проблемами. Для этого специалисты провели опрос, в котором приняли участие 3000 норвежцев.

"Мы обнаружили, что удовлетворенность внешним видом была связана с меньшим количеством сообщений о сексуальных проблемах. И, в частности, ниже вероятностью возникновения проблем, связанных с отсутствием удовольствия, эмоций или кульминации", – подчеркивают ученые.



Удовольствие внешним видом снижает вероятность сексуальных проблем / Фото Unsplash

Кроме того, эксперты отмечают, что удовлетворенность внешним видом помогла участникам опроса меньше нервничать из-за отсутствия возбуждения и кульминации.

"Эти данные свидетельствуют о важности удовлетворения внешностью при работе с клиентами с множественными сексуальными проблемами. Особенно с теми, в которых расстройства, связанные с возбуждением и получением удовольствия", – отметили авторы работы.

Камила С. Оверуп, исследовательница из Копенгагенского университета, прокомментировала: "Мы предполагаем, что люди, которые более довольны своей внешностью, лучше способны быть включенными в момент (секса) и могут испытывать меньше дискомфорта. Мы считаем, что режим зрителя (например, восприятие себя от третьего лица во время сексуальной активности вместо сосредоточения на ощущениях самого себя и сексуального партнера) уменьшается, когда удовлетворение выше".

Заметим, что это не первое подобное исследование. Несколько лет назад такое же наблюдение проводили на выборке женщин. Оно показало, что "сексуальное удовольствие было предусмотрено высоким уважением к телу и низкой частотой мыслей, которые отвлекают. Речь идет о тех, которые основанные на внешнем виде".

Однако недавнее исследование подтвердило, что это происходит как у мужчин, так и у женщин.

Поэтому, если подвести итоги: люди, которые недовольны своим телом, могут испытывать меньше удовольствия во время секса. А это, в свою очередь, может стать причиной развития других сексуальных проблем (например, эректильной дисфункции, вызванной стрессом) или помешать вести полноценную половую жизнь.



Если же удовольствие хромает, то и в сексе у тебя могут возникнуть проблемы / Фото Unsplash

Что ты можешь сделать? На этом этапе важно разобраться с вопросами самооценки и самовосприятия, пытаясь увидеть себя в более позитивном ключе. В некоторых случаях это может быть связано с другими психологическими проблемами. Поэтому здесь однозначно стоит обратиться за помощью специалиста.

Это интересно Стоит попробовать этой ночью: секс-позы, которые нравятся женщинам больше всего