Дело в том, что некоторые люди все еще верят, что оргазм – это магия, что он делает секс хорошим и что его нужно достигать с каждой встречей. А это может привести к большому давлению, завышенным ожиданиям и многим другим проблемам, связанным с неуверенностью, непониманием и так далее. Пройдемся самыми распространенными мифами, в которые стоит перестать верить.

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1. Все сексуальные контакты заканчиваются оргазмом

Возможно, это вина фильмов и сериалов, или отсутствие открытости, чтобы говорить о сексе без стыда, но это правда, что многие считают, что все сексуальные контакты заканчиваются оргазмом, но в действительности это не так.

Для того чтобы получить оргазм, и тело, и разум должны быть задействованы в сексе, а также быть в правильном настроении. Но даже при этом бывают случаи, когда вы не достигаете оргазма, и могут быть всяческие факторы, почему это происходит или не происходит.

2. Имеют значение только физические факторы

Фактом является то, что для получения оргазма нужно стимулировать определенные участки тела. Но эксперты утверждают, что мозг также является важным элементом и его также необходимо стимулировать, чтобы секс окончился оргазмом. И это особенно актуально для женщин, поэтому рекомендуется иметь такие вещи, как прелюдия и хорошее общение.



Позаботься также о прелюдии / Фото pressfoto

3. Существует только один тип оргазма

Мы все знаем о влагалищном оргазме, но на самом деле существует гораздо больше типов, о которых ты должен знать и которые можно исследовать, чтобы сделать сексуальные контакты более приятными, разнообразными и интересными. По мнению некоторых экспертов, существует по меньшей мере 12 типов женских оргазмов и 7 типов мужских оргазмов, и ты можешь поиграть с этим, чтобы выйти из рутины и быть немного креативнее.

4. Вы должны достигать оргазма одновременно

Так же, как пары не всегда имеют одинаковый уровень сексуального желания, ты тоже должен понимать, что вы не всегда будете достигать оргазма в одно и то же время, и это совершенно нормально.

Конечно, вы можете стараться сделать так, чтобы каждый достигал оргазма во время секса. Но это не всегда будет происходить, и это не признак того, что есть проблемы или что твоя партнерша не заинтересована в тебе.

5. Если ты испытываешь затруднения с оргазмом, значит, с тобой что-то не так

Многие вещи и ситуации могут немного усложнить получение оргазма, и это не обязательно означает, что у тебя есть физические или медицинские проблемы. Такие вещи, как стресс на работе, отвлечение или усталость, могут усложнить процесс, но это не значит, что у вас плохой секс или что тебе нужно обратиться к врачу. Хотя было бы неплохо выявить причину, чтобы убедиться, что это не что-нибудь серьезное.

6. То, что работает для тебя, должно работать и для нее

Безусловно, перестань верить, что работающее для тебя или то, что работало для тебя с другими партнершами, будет работать для всех. Знай, что все люди разные, и именно поэтому важно хорошо поговорить о сексе, вкусах и предпочтениях, а также поработать над тем, чтобы найти правильный ритм.



Помни, что все люди разные, как и их предпочтения / Фото cookie_studio

7. Размер имеет значение

По данным Cycles Couples Counseling, размер пениса может являться фактором, но на самом деле он не очень важен, потому что большинство женщин имеют больше шансов достичь оргазма от клиторальной стимуляции, чем от влагалищной, и для этого размер точно не является определяющим фактором.

Бонус: Мастурбация мешает достичь оргазма

Многие считают, что мастурбация может повлиять на оргазмы с партнером. Но эксперты утверждают, что на самом деле это очень хорошая практика для твоего здоровья и для сексуальной жизни в целом. Это ведь способ познать себя и понять, что тебе нравится, чтобы ты мог лучше общаться со своим партнером.

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Пора наконец перестать верить в эти мифы. Эти утверждения только негативно влияют на секс и удовольствие от него. Пусть этот процесс доставляет удовольствие, а не головную боль.

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