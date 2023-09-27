Когда дело доходит до секса, на самом деле не существует универсальных правил, гарантирующих, что все всегда будет работать для всех. Но есть несколько основных истин, которые могут помочь вам двоим получить лучший опыт.

Стоит внимания До невозможности просто и очень вкусно: рецепт вкусного коктейля для крутых выходных

К примеру, экспериментировать и пробовать что-то новое – отличная идея. Особенно, если вы хотите более насыщенной сексуальной жизни или во избежание рутины, и секс-игрушки подпадают под эту сферу.

Дело в том, что секс-игрушки бывают разных видов и форм, а также существуют определенные основные правила ухода и рекомендации, которые следует придерживаться. Это позволит пользоваться ими безопасно и чтобы они действительно помогли изменить жизнь к лучшему.

И так же, как существуют хорошие практики, которые вы можете внедрить в собственную жизнь при использовании секс-игрушек, есть несколько ошибок, которые могут привести к катастрофе и которых не следует допускать.

1. Не поговорить со своей партнершей сначала

Если ты собираешься использовать секс-игрушки со своей партнершей, то вам нужно поговорить об этом. Это нужно для того, чтобы убедиться, что вы оба этого хотите, что вы на одной волне, что вы понимаете, какие игрушки вы готовы использовать, в каком контексте, или даже есть ли какое-нибудь безопасное слово, после которого все должно прекратиться.

Разговоры о сексе не только помогают понять, чего хочет или что нравится другому человеку. Это еще и позволяет установить границы и знать, что ничто из того, что ты делаешь, не может быть источником дискомфорта или неуверенности для кого-то другого.

2. Не моешь их до и после каждого использования

Ты должен ВСЕГДА мыть секс-игрушки до и после каждого использования, иначе вы можете получить инфекцию или состояние, которое не будет комфортным или приятным.

Ты должен знать, что тип и материал каждой игрушки определяет тип ухода и гигиены, который ты должен соблюдать. Некоторые требуют больше времени для мытья или специального ухода, но вода и нейтральное мыло – это ключ к тому, чтобы твои игрушки были чистыми и в хорошем состоянии. Никогда не храни секс-игрушку, не помыв ее. Self.com рекомендует использовать влажные салфетки, например детские, чтобы немного очистить их, пока ты не найдешь время для мытья.

3. Не исследуешь варианты

Не все секс-игрушки подходят именно вашей паре, поэтому не стоит руководствоваться рекомендациями других или первой попавшейся рекламой. Важно провести небольшое исследование, узнать различные варианты, которые существуют, как их используют и какие из них соответствуют вашему стилю и предпочтениям.

К примеру, если вы вдвоем не очень авантюрны в сексе, возможно, вам не нужна суперсложная и экстремальная игрушка. А если ты намерен использовать игрушку вместе со своей партнершей, неплохо вовлечь ее в процесс поиска. Так вы сможете вместе определить, чего вы хотите, и принять лучшее решение, не тратя больше, чем вы можете или хотите.



Стоит изучить рынок секс-игрушек / Фото Freepik

4. Использовать их не по назначению

Так же, как не все игрушки одинаковы, не все игрушки используются для одних и тех же вещей или в одном и том же месте (на теле). И хотя эксперименты могут иметь хорошие результаты, использование игрушек не по назначению может привести к тому, что кто-то может раниться или получить не такое удовольствие.

Лучше выбирать игрушки, думая о том, что вы хотите с ними делать, так вы сможете найти вариант, который лучше всего соответствует тому, что вы планируете делать.

5. Ты не используешь их со своей партнершей

Секс-игрушки часто используют для мастурбации, но это не единственное, что ты можешь с ними делать. Использование их в паре помогает укрепить связи, поработать над доверием, попробовать что-нибудь новое и сделать это больше игрой или инвестицией. Конечно, ты можешь иметь игрушки только для себя. Но не забывай о своей партнерше и ее потребностях.

Читай также Как говорить во время секса, чтобы получать еще большее удовольствие

Будь ответственен, используя секс-игрушки. Тогда они не только будут выполнять свои непосредственные функции, но и будут помогать вам получать удовольствие от процесса.