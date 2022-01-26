Чего стоит последний кадр, которым она поделилась со своими подписчиками. На нем итальянка позирует в кружевном нижнем белье. Благодаря ему можно вдоволь налюбоваться пышным бюстом нашей героини. Дополняет эротический образ белая рубашка-платье.
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Фотография Аиды Еспекы очень понравилась ее поклонникам. Поэтому нет ничего удивительного, что они были щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся кадром нашей героини:
- "Любимая, ты потрясающая";
- "Сказочное удивительное чудо";
- "Ты нас развращаешь";
- "Ты самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни";
- "Ты всегда красивая и обаятельная";
- "Мое сердце начинает биться чаще";
- "Ты так и заставляешь затаивать дыхание".
Подписчики поражены пышным бюстом Аиды Еспикы / Фото с инстаграма Еспикы
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Следить за Аидой Эспикой в инстаграме – сплошное удовольствие. Не отказывайся от него. Присоединись к армии поклонников итальянской модели. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото. Поверь, их будет еще очень и очень много.