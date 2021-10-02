На этот раз мы заострим внимание на том, о чем чаще всего мечтают мужчины. Для этого производитель интимных игрушек Satisfayer провел исследование. В нем приняли участие 2 333 мужчины, и назвали, что бы они хотели попробовать в постели.

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О чем мечтают мужчины в постели

Заметим, что:

72% респондентов имели партнера;

14% – чисто сексуальные отношения;

остальные 14% были холостыми.

Понятное дело, что производитель секс-игрушек спрашивал не только о фантазиях. Поэтому опрос пролил свет и на другие сферы интимной жизни. Например, мастурбацию.

Оказалось, 76% мужчин мастурбируют ради удовольствия. А еще 33% опрошенных признались, что делают это потому, что им не хватает секса. 19% мужчин отметили, что занимаются мастурбацией, когда им скучно.

Если же говорить о любимых местах для мастурбации, то:

66% используют кровать;

5% – диван,

4% делают это перед компьютером.

А теперь переходим к непосредственно фантазиям. Вот, например, 17% мужчин занимаются мастурбацией, используя только воображение. 18% – порно. Остальные же мужчины могут мастурбировать, привлекая или воображение, или порно.



Самая распространенная фантазия мужчин – секс втроем / Фото Unsplash

Вот и 4 самые распространенные сексуальные фантазии мужчин. Интересно, что они не так уж сильно отличаются от популярных поисковых запросов на Pornhub:

49% мужчин хотели бы заняться сексом втроем;

46% респондентов охотно бы попробовали анальный секс;

45% занялись бы сексом в общественном месте;

36% также отметили, что не отказались бы от БДСМ-практик.

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