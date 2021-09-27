Актер "Звездного пути" Уильям Шэтнер отправится в настоящее космическое путешествие

Когда он был самым молодым капитаном Звездного Флота, бесстрашным исследователем, который возглавляет межгалактическую одиссею USS Enterprise. Теперь же 90-летний актер Уильям Шэтнер, который в течение четырех десятилетий играл капитана Джеймса Тибериуса Кирка в "Звездном пути", намерен отправиться в реальное космическое приключение.

По данным TMZ, Уильям Шэтнер стартует с Земли в следующем месяце на борту капсулы Blue Origin. Последняя принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.

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Актер "Звездного пути" отправится в космос

Стоит заметить, что миссия Шэтнера, похоже, окутанная тайной. Комментариев не дает ни актер, ни сама Blue Origin. Скептики же отмечают, что отчет TMZ появился в тот же день, когда Шэтнер опубликовал твит о своем новом альбоме "Bill", который описывается как автобиографическое путешествие в "поэзии, музыке, устной речи, перформансе и философских исследованиях".

Если полет действительно состоится, то Шэтнер станет самым пожилым человеком, которому удалось побывать в космосе. Он превзойдет Уолли Фанк, бывшую летчицу-испытательницу, которой было 82 года, когда в июле она присоединилась к Безосу и двух других людей на борту первого суборбитального полета с экипажем Blue Origin. Тогда они отправились на расстояние 107 километров от Земли. А сам Безос назвал это достижение "лучшим днем в истории".

По данным TMZ, команда Шэтнера в течение определенного периода ведет дискуссии о космическом полете, но партнерство с Discovery, как сообщается, провалилось. По сообщению издания, октябрьский рейс осуществят с новым партнером.

Этот эпизод также, вероятно, станет причиной для дальнейших спекуляций о том, кто больше претендовал на июньский аукцион Безоса на место в его первом рейсе. Анонимный победитель заплатил 28 миллионов долларов, потом отказался от участия. Его заменил 18-летний Оливер Деймен с Нидерландов. Ему полет оплатил отец за неизвестную до сих пор сумму.



90-летний Уильям Шэтнер может стать самым пожилым человеком, который побывал в космосе / Фото с инстаграма Шэтнера

Летом, модерируя дебаты о будущем полетов человека в космос на Comic-Con в Сан-Диего, Шэтнер намекнул, что вскоре сделает короткое частное путешествие в вертикальном полете. Подобном тому, который осуществляет Blue Origin.

Заметим, чтоЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

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Ну что же, остается только ждать, чтобы эти подозрения подтвердились или были опровергнутыми. Так или иначе, но это было бы очень крутое и символическое космическое путешествие. Еще и для такого культового актера!