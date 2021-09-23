Часто, когда мы видим изображение Земли и Луны, они выглядят очень близкими друг к другу. Но так ли это на самом деле? Отчасти так, а отчасти – нет.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Сколько километров разделяют Луну и Землю

Если верить ученым, то Луну и Землю разделяют потрясающие 384 440 километров. Если же хочешь нагляднее, то это примерно 30 земных шаров, или 712 поездок из Львова в Киев.

Попробуем точнее пройтись по этому вопросу. Расстояние до Луны варьируется в пределах ее орбиты:

в апогее это 405 696 километров от Земли;

в перигее – ближе, 363 104 километров.

Отсюда и среднее значение – 384 440 километров, о которых мы упомянули выше. А это почти в 60 раз превышает радиус нашей планеты.



Между Луной и Землей 384 440 километров / Фото Unsplash

Но многие ученые свято убеждены, что ранее Луна была значительно ближе к Земле. Моделирование показало , что во время образования, спутник нашей планеты находился на расстоянии в 3 – 5 раз большей, чем радиус Земли. А это значит, что раньше это расстояние достигало 20 – 30 тысяч километров.

Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

Это интересно Ночь на всей Земле и зеленая Луна: разрушаем мифы о космосе