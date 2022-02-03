Сложно представить церемонию открытия Олимпийских игр без парада флагоносцев. Украина определилась со своими кандидатами. На этот раз ими стали олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко, а также серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Айда вместе с 24 каналом смотреть горячие фото украинской спортсменки!

Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя

Александра Назарова – фигуристка, которая в начале своей карьеры занималась одиночным катанием. Впоследствии ее тренер Галина Чурилова поставила в пару с Михаилом Касало. Пара выступала вместе недолго, так что у спортсменки появился новый партнер – Максим Никитин. Вместе с ним она дебютировала на международной арене на юниорских этапах Гран-при осенью 2010 года. А уже в 2012 году пара завоевала серебряную награду на первых Юношеских Олимпийских играх. На этом спортивные заслуги нашей героини не заканчиваются. Мы же уделим внимание тому, что она публикует в сети.

Александра Назарова

Инстаграм: aleksandralfs

aleksandralfs Возраст: 25 лет

Знак Зодиака: Стрелец

Рост: 170 сантиметров

Страна: Украина

Красавица не только активно занимается спортом. Она еще и готовит кондитерские изделия, путешествует и делится со своими подписчиками фотографиями из своей жизни. Понятно, что Александра Назарова обожает отдых на море, поэтому кадров у воды на ее странице достаточно много. И здесь нет ничего удивительного, ведь лед – ее страсть – одно из агрегатных состояний той же воды.

Горячие фото Александры Назаровой



Александра Назарова обожает отдых у воды / Фото с инстаграма Назаровой



Фотографиями с отдыха Назарова делится в сети / Фото с инстаграма Назаровой



Александра Назарова знает толк в отдыхе на море / Фото с инстаграма Назаровой



Подписчики спортсменки в восторге от нее / Фото с инстаграма Назаровой



Не меньше внимания заслуживают соблазнительные фото спортсменки / Фото с инстаграма Назаровой



Подпишись на Александру Назарову в инстаграме немедленно / Фото с инстаграма Назаровой

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года начнется 4 февраля в 14:00. Поэтому не упусти ее, а также возможность увидеть украинских флагоносцев!

Тебе понравится Фитнес-модель Люсия Яворчекова заворожила фанатов упругими ягодицами