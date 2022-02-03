Сложно представить церемонию открытия Олимпийских игр без парада флагоносцев. Украина определилась со своими кандидатами. На этот раз ими стали олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко, а также серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Айда вместе с 24 каналом смотреть горячие фото украинской спортсменки!
Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя
Александра Назарова – фигуристка, которая в начале своей карьеры занималась одиночным катанием. Впоследствии ее тренер Галина Чурилова поставила в пару с Михаилом Касало. Пара выступала вместе недолго, так что у спортсменки появился новый партнер – Максим Никитин. Вместе с ним она дебютировала на международной арене на юниорских этапах Гран-при осенью 2010 года. А уже в 2012 году пара завоевала серебряную награду на первых Юношеских Олимпийских играх. На этом спортивные заслуги нашей героини не заканчиваются. Мы же уделим внимание тому, что она публикует в сети.
Александра Назарова
- Инстаграм: aleksandralfs
- Возраст: 25 лет
- Знак Зодиака: Стрелец
- Рост: 170 сантиметров
- Страна: Украина
Красавица не только активно занимается спортом. Она еще и готовит кондитерские изделия, путешествует и делится со своими подписчиками фотографиями из своей жизни. Понятно, что Александра Назарова обожает отдых на море, поэтому кадров у воды на ее странице достаточно много. И здесь нет ничего удивительного, ведь лед – ее страсть – одно из агрегатных состояний той же воды.
Горячие фото Александры Назаровой
Александра Назарова обожает отдых у воды / Фото с инстаграма Назаровой
Фотографиями с отдыха Назарова делится в сети / Фото с инстаграма Назаровой
Александра Назарова знает толк в отдыхе на море / Фото с инстаграма Назаровой
Подписчики спортсменки в восторге от нее / Фото с инстаграма Назаровой
Не меньше внимания заслуживают соблазнительные фото спортсменки / Фото с инстаграма Назаровой
Подпишись на Александру Назарову в инстаграме немедленно / Фото с инстаграма Назаровой
Тебе понравится Фитнес-модель Люсия Яворчекова заворожила фанатов упругими ягодицами
Напоследок напомним, что Александра Назарова – участница зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, Южной Корее. В нынешних Олимпийских играх она вместе с Максимом Никитиным также будут бороться за медали. Так что будем держать за них двух кулачки!