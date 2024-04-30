Вот 3 крепких алкогольных коктейля для идеального завтрака выходного дня

Что следует учитывать в выборе коктейлей на завтрак? Подумай, какие вкусы нравятся тебе, и с какими продуктами на завтрак ты будешь сочетать коктейль.

Если любишь сочетание острого и соленого, Кровавая Мери – отличный выбор. Если тебе больше нравится фрукты и сладкое, то Мимоза отлично подойдет, а вот если тебе нужна дополнительная порция кофеина, то готовь Ирландский кофе (как – прочтешь ниже).

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Также важно иметь свежие ингредиенты. В частности, когда это возможно, используй свежевыжатый сок. Разница во вкусе между свежевыжатым и бутылочным или консервированным соком крайне ощутима.

Ирландский кофе

Основной алкоголь – ирландское виски, подают горячим в чашку для кофе. Составляющие нагревают, но не кипятят. Сливки кладут на готовый напиток.

Этот согревающий кофеиновый сладкий коктейль с добавлением пьянящего виски – классический для завтрака. Изобретён холодными зимними месяцами 1943 года Джо Шериданом, шеф-поваром кафе на авиабазе Фойнс (ныне аэропорт Шеннон) в графстве Клер, Ирландия. По легенде, напиток создан, когда несколько путешественников попросили Шеридана добавить к их кофе вкуса с помощью ирландского виски.

Составляющие:

2 части ирландского виски.

1,5 части свежих сливок.

1 чайная ложка коричневого сахара.

4 части горячего кофе.

Текила Санрайз

Основной алкоголь – текила, составляющие не взбалтывают, подают со льдом, украшают вишней, долькой апельсина. Посуда – стакан Коллинз.

Если ты никогда не пробовал Tequila Sunrise с беконом, яичницей и жареным картофелем, то многое потерял. Коктейль делают из текилы, свежевыжатого апельсинового сока и дополнительного ингредиента, который придает напитку багровый цвет заката – гренадинового сиропа. Впервые напиток появился в 1930-х в Аризоне, но приобрел массовую популярность в 1970-х годах.

Составляющие:

3 части текилы.

1 часть гренадинового сиропа.

6 частей апельсинового сока.

Том Коллинз

Основной алкоголь – джин, подают со льдом, стандартный гарнир – долька лимона, вишня Мараскино, посуда – стакан Коллинз.

Ты можешь подумать, что джин нельзя пить на завтрак, но это совсем не так. Травяные и ботанические ароматы идеально подходят для утра. Особенно это касается классического Tom Collins. Этот напиток столь же освежающий и ароматный, сколь и прост в приготовлении. Хотя его настоящее происхождение (как и многих классических коктейлей) немного загадочно, впервые он появился в книге Джерри Томаса "Руководство бармена" в 1876 году.

Составляющие: