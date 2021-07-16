Ее многомиллионная армия поклонников на этот раз имела возможность полюбоваться стальным прессом красавицы. Подчеркнуло его яркое бикини. Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала почти 170 тысяч лайков.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Лови лучшие комментарии, которые оставили под постом ее подписчики:

"Крошка, ты имеешь шикарный вид";

"Чрезвычайно горячая";

"Красивая девушка";

"Абсолютно горячая";

"Ты безупречна";

"Люблю тебя, Анллела";

"Завораживающий пейзаж".

Айда подписываться на Анллелу Сагру. На ее странице в инстаграме регулярно появляются горячие фото, которые лишают сна и покоя ее подписчиков.