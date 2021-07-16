Ее многомиллионная армия поклонников на этот раз имела возможность полюбоваться стальным прессом красавицы. Подчеркнуло его яркое бикини. Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала почти 170 тысяч лайков.

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Лови лучшие комментарии, которые оставили под постом ее подписчики:

  • "Крошка, ты имеешь шикарный вид";
  • "Чрезвычайно горячая";
  • "Красивая девушка";
  • "Абсолютно горячая";
  • "Ты безупречна";
  • "Люблю тебя, Анллела";
  • "Завораживающий пейзаж".

Айда подписываться на Анллелу Сагру. На ее странице в инстаграме регулярно появляются горячие фото, которые лишают сна и покоя ее подписчиков.

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