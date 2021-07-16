Ее многомиллионная армия поклонников на этот раз имела возможность полюбоваться стальным прессом красавицы. Подчеркнуло его яркое бикини. Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала почти 170 тысяч лайков.
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Лови лучшие комментарии, которые оставили под постом ее подписчики:
- "Крошка, ты имеешь шикарный вид";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Красивая девушка";
- "Абсолютно горячая";
- "Ты безупречна";
- "Люблю тебя, Анллела";
- "Завораживающий пейзаж".
Айда подписываться на Анллелу Сагру. На ее странице в инстаграме регулярно появляются горячие фото, которые лишают сна и покоя ее подписчиков.
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