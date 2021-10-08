Об этом и о новых исследованиях этого мы уже упоминали ранее. Но упомянутая версия – не единственная. Было бы логично рассказать тебе и о других.

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Земля и Луна возникли из единого газопылевого облака

Самым большим спутником в Солнечной системе является Ганимед , кружащий у Юпитера. Он вдвое тяжелее Луны и в полтора раза больше. Но по сравнению со своей планетой Ганимед – пылинка (4% от объема и всего 0,008% от массы).

Луна – уникальный спутник, достаточно большой в масштабах Солнечной системы. А если вспомнить о размерах Земли – так вообще просто гипербольшой. Диаметр его – это где-то 27% земного, а масса превышает 1% массы нашей планеты.

Как же такой большой спутник возник рядом с такой маленькой планетой? Одна из ранее популярных гипотез гласит, что они возникли одновременно из единого газопылевого облака.

Однако теория не стала господствующей, потому как ученые поняли: гравитация Земли не позволила бы образоваться на ее орбите такого большого космического тела.



О них уже почти не вспоминают – но такие теории происхождения Луны существовали! / Фото NASA

Месяц – кусок Земли

Эта теория возникла где-то в 1970-х. Мол, Луна сформировалась из материи, которая оторвалась от Земли еще на стадии ее формирования. Это произошло из-за очень быстрого вращение Земли и под влиянием центробежной силы.

Эта теория объяснила разницу в химическом составе: в лунном грунте меньше железа и он менее плотный, потому что у Земли плотные элементы были ближе к ядру и не оторвались от планеты.

Возникла теория из математики : ее сторонники говорили, что Луна ежегодно удаляется от Земли на 2 сантиметра, а значит – когда-то очень давно была ее частью.

А опровергла теорию также математика: расчеты ученых показали, что Луна физически не смогла бы приблизиться к Земле на расстояние, меньше 7 – 10 тысяч километров.