25-летняя Ава Луиза похвасталась в инстаграме, что "добилась закрытия Портала". Она поделилась видеозаписью своей выходки в начале этой недели. А также заявила, что сделала это в отместку за мрачную шутку на тему 11 сентября.

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Девушка отомстила за неудачную шутку

Я подумала, что жители Дублина заслуживают того, чтобы увидеть мои прелести,

– сказала тогда уроженка Нью-Джерси.

Затем Ава поделилась видео, на котором ее парень "отвлекает" охрану, а перед трюком она призналась ему, что "жаль, что люди ведут себя не лучшим образом", когда пользуются Порталом. Затем она засветила свою грудь, когда дублинцы с другой стороны фотографировали ее.

Впоследствии Ава рассказала Daily Star, что ее трюк частично был местью за то, что кто-то с ирландской стороны показал изображение терактов 11 сентября, что шокировало жителей Нью-Йорка по ту сторону Портала.

Многие люди злятся на меня, но многие считают, что я лично спасла Нью-Йорк от разврата ирландцев, и благодарят меня за это. Я героиня,

– сказала она.

Девушка добавила, что сразу после этого трюка у нее появилось около 8 тысяч новых подписчиков на ее странице OnlyFans: "Ну, Дублин показал Нью-Йорку башни-близнецы, поэтому было бы справедливо, если бы я показала им свои башни-близнецы, чтобы спасти наш город от преследований".

Девушка показала жителям Дублина свою грудь: смотри видео

Она также призналась, что хотела, чтобы "ирландские парни покупали мои OnlyFans".

Я получила тысячи (подписчиков – Men 24) и заработала много денег, потому что все хотят увидеть то, что увидел Дублин,

– добавила девушка.

После принятия решения о временном прекращении трансляций на портале, городской совет Дублина опубликовал заявление: "К сожалению, мы также стали свидетелями того, что очень небольшое меньшинство людей занимается неподобающим поведением, которое распространяется через социальные сети".

Представители местной власти отметили, что хоть и не могут контролировать все эти действия, они внедряют некоторые технические решения для решения этой проблемы.

Создатель проекта обратился к людям

Художник Бенедиктас Дьойлиш, автор проекта, призвал людей помнить о том, что по ту сторону могут быть дети, которые наблюдают за ними. Выступая в Нью-Йорке, Дьойлиш признал, что портал должен иметь определенные ограничения.

Безусловно, речь идет о нас, людей, которые создают произведения искусства вместе, но мы должны убедиться, что он также является дружественным к семье. Я думаю, что каждый должен подумать о том, чтобы создать его вместе,

– отметил он.

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Он также добавил, что каждый должен подумать о семилетнем ребенке, который находится в Нью-Йорке, который хочет получить опыт и хочет связаться с Дублином и помахать рукой людям там. Этими словами он намекнул, что не стоит ничего постыдного показывать другим людям.