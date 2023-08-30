Первая ошибка – думать, что проблема имеет только одно решение, ведь это означает, что мы не признаем ее сложности. Учитывая все варианты и возможности, а также комбинируя их, когда это возможно, мы можем принимать решения увереннее.

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Когда мы выбираем что-то легкомысленно, то обычно делаем это во избежание тревоги от нерешительности и ощущения уязвимости из-за того, что не приняли правильного решения. Итак, чтобы такого не было, мы должны прежде всего отвергнуть мнение, что сомнения являются символом слабости. Нет. Сомнения – это просто еще одна часть жизни.

Как принимать правильные решения

Эксперты советуют делать то, что именуется внутренним поиском. С помощью этого метода мы получим ясность в вопросе и поймем, какое решение наиболее соответствует тому, кем мы являемся и нашим ценностям. Вместо того чтобы принимать поспешные решения, стоит подержать себя некоторое время в пространстве незнания, пока не появится ясность, которую мы ищем.

Как это сделать? Достаточно легко. Просто позволить себе почувствовать, остаться наедине со своими мыслями и осознать все ощущения, возникающие в нашем теле, когда мы думаем о беспокойствах, которые вызывает у нас этот конкретный вопрос. Таким образом, мы наконец-то почувствуем в своем уме или теле, какой вариант является правильным, правильным для нас.

Речь идет не о том, чтобы искать и искать решения до изнеможения, а о том, чтобы позволить себе думать и ощущать без ограничений, а затем идентифицировать эти чувства, пока все не станет понятнее. После этого решение придет само.



Внутренний поиск – мощный способ принимать правильные решения / Фото kues1@freepik

Внутренний поиск: как это работает

Вот пример. Представим себе, что мы находимся в точке, где нам нужно выбрать карьерный путь. С одной стороны мы хотим проводить больше времени с семьей, но работа мешает, а с другой стороны, мы хотим профессионально развиваться. Похоже, что у нас есть два варианта: оставить работу, чтобы проводить больше времени с семьей, или игнорировать это желание быть с семьей, чтобы реализовать свою профессиональную мечту.

Когда мы пойдем на этот внутренний поиск, возникнут разные чувства. Если мы оставим работу, у нас будет больше времени, чтобы найти новый путь, который также доставит нам удовольствие, но это будет сопровождаться тревогой из-за того, что мы окажемся безработными. А если мы останемся на работе, появится чувство вины за то, что не проводим время с семьей,

Позволив этим чувствам выйти на поверхность и осознав их, мы наконец поймем, какие ценности действительно важны для нас, и что мы можем интегрировать их тем или иным образом в нашу жизнь. Например, попросив на время сократить рабочий день на нашей нынешней работе, или искать аналогичную должность в другой компании, но с лучшими условиями.

Надо помнить, что каждый опыт использования этого метода уникален. Возможно, другой человек понял бы, что действительно хотел бы оставить работу, а еще другой хотел бы провести несколько лет, пожертвовав семейной жизнью ради профессионального развития. Твое персональное решение зависит от твоих ценностей и приоритетов, а также от того, как ты чувствуешь.