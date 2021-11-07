Оно состоит из 3 подходов до 7 повторениям сгибания рук со штангой. Смотри, как правильно выполнять финишер от Стива Кука!

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В коротком видео на своем канале Кук начинает с:

набора из 7 сгибаний широким хватом,

за которыми идут 7 полусухих изгибов узким хватом

и, наконец, в отличие от традиционного финишера 21, набора с 7 чит-сгибаний.

Версия Кука позволяет ему двигаться немного труднее, чем обычно, потому что он делает чит-сгибания в конце вместо традиционного сгибания в хорошей форме,

– говорит фитнес-директор Men's Health Эбенезер Сэмюэл.

Но хотя бодибилдеры уже много лет используют финишер 21, он, безусловно, не для новичков в тренажерном зале.

"Увеличенный пояс талии означает, что он думает о более сильном эксцентричном сокращении. Это означает, что это не самое лучшее упражнение для новичков, которые на самом деле не знают, как правильно контролировать их с помощью бицепсов и сводить их в плечи. Но для более продвинутых пользователей этот подход подобает, ведь он позволяет загружать больше, даже если это конец тренировки", – отмечает Сэмюэль.

Кук также переключает хват между первыми семью повторениями и последними семью повторениями. Это позволяет естественно держать ладони во время остальных семи повторений. А это, в свою очередь, снижает нагрузку на плечи.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнение 21:

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