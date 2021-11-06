На этот раз мы сосредоточим свое внимание на тренировке рук. Ею поделился фитнес-тренер Дениел Энтони. А особенная ценность этого комплекса состоит в том, что для его выполнения тебе нужны только гантели.
Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате
Возьми на вооружение этот комплекс упражнений, чтобы не только нарастить мышцы рук, но придать еще больше силы и уверенности. Ты ведь помнишь, что это позволит тебе не только быть более привлекательным, но и более выносливым, например, в сексе.
"Привет, ребята. Вот потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Она позволит вам стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы. Поделитесь и сохраните", – написал Энтони под постом.
Как накачать руки – комплекс упражнений с гантелями
- Подъем гантели с горизонтальным поворотом: 3 подхода по 10 повторений
- Подъем гантели с вертикальным поворотом: 3 подхода по 8 повторений
- Сгибание рук узким хватом: 3 подхода по 8 повторений
- Сгибание рук с гантелями на груди: 3 подхода по 12 повторений
- Разгибание гантели над головой на коленях: 4 подхода по 8 повторений
- Опускание гантели к голове лежа: 4 подхода по 12 повторений
Не забывай отдыхать между упражнениями хотя бы 30 секунд. Саму же тренировку можно использовать, как суперсет или добавить к своей привычной работе над телом.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Дениела Энтони:
Это интересно Как эффективно накачать верхнюю часть тела: комплекс упражнений с собственным весом
Текст публикации Дениела Энтони
Привет, ребята! Вот потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы. Поделись и сохрани. Смотри полную информацию о тренировках ниже.
Подъем гантели с горизонтальным поворотом: 3 подхода по 10 повторений
Подъем гантели с вертикальным поворотом: 3 подхода по 8 повторений
Сгибание рук узким хватом: 3 подхода по 8 повторений
Сгибание рук с гантелями на груди: 3 подхода по 12 повторений
Разгибание гантель над головой на коленях: 4 подхода по 8 повторений
Опускание гантели к голове лежа: 4 подхода по 12 повторений
Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас есть несколько вопросов, связанных с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу необходима помощь в наращивании мышц.
Бросьте мне слово "Muscle", чтобы получить дополнительную информацию о коучинге.