Возможно, наша Вселенная существовала всегда. Новая интересная теория квантовой гравитации рассказала, как это может работать. Ведущим автором ее является Бруно Бенто.

Это физик, изучающий природу времени в Ливерпульском университете Великобритании. Он убежден, что реальность имеет немало фантастических нюансов.

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Вселенная существовала всегда: рассказываем о теории

В своей работе Бруно Бенто использовал новую теорию квантовой гравитации – теорию причинно-следственных множеств. В ней пространство и время разбиты на дискретные куски, а на определенном уровне существует единственная фундаментальная единица пространства-времени.

Этот подход Бенто с коллегами применили для исследования истока Вселенной. И обнаружили, что, возможно, Вселенная его не имела – а всегда существовала в бесконечном прошлом.

Попробуем объяснить сложное по-простому

У нас есть две центральные теории Вселенной – квантовая физика и общая теория относительности.

Первая успешно описала 3 из 4 фундаментальных сил природы (электромагнетизм, слабую силу и сильную силу).

Вторая дает мощнейшее и полнейшее описание силы тяжести.

Но. По крайней мере в двух местах математика общей теории относительности ломается – когда речь идет о центрах черных дыр и о зарождении Вселенной.

Эти области ученые называют "сингулярностями".

Там законы физики не работают, а теория относительности спотыкается сама о себя.

Проблема – в гравитации, которая в сингулярностях становится невероятно сильной на очень маленькой площади.

Для решения задачи физикам нужно четкое описание сильной гравитации – квантовой теории тяготения. Попыток дать такое описание было много, например теория струн или петель, но все они недостаточно полны.



Теории возникновения Вселенной пока не идеальны / Фото unsplash

Теория причинно-следственных множеств

Теория причинно-следственных множеств – это подход, который полностью переписывает наше понимание пространства и времени. И вот почему.

Во всех современных теориях физики пространство и время являются сплошными тканями, которые лежат в основе реальности.

На такой ткани две точки могут находиться максимально близко друг к другу в пространстве, а два события – могут происходить рядом по времени друг к другу.

А вот каузальная теория множеств переосмысливает пространство-время как серию дискретных кусочков – или пространственно-временных "атомов". Эта теория устанавливает жесткие ограничения относительно того, насколько близкими могут быть события (точки) в пространстве и времени – они не могут быть ближе размера "атома".

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Появление этой теории имеет важные последствия для толкования природы времени.

Теория причинно-следственных множеств снимает проблему сингулярности Большого взрыва.

Ведь говорит, что материя не может сжиматься до бесконечно малых точек – мол, они не могут быть меньше размера атома пространства-времени.

Хм, но как без Большого взрыва выглядит начало нашей Вселенной? А никак.

Так получается, что она была всегда.

А то, что мы знаем как Большой взрыв – лишь особый момент жизни постоянно существующей реальности.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.