Это физик, изучающий природу времени в Ливерпульском университете Великобритании. Он убежден, что реальность имеет немало фантастических нюансов.

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Вселенная существовала всегда: рассказываем о теории

В своей работе Бруно Бенто использовал новую теорию квантовой гравитации – теорию причинно-следственных множеств. В ней пространство и время разбиты на дискретные куски, а на определенном уровне существует единственная фундаментальная единица пространства-времени.

Этот подход Бенто с коллегами применили для исследования истока Вселенной. И обнаружили, что, возможно, Вселенная его не имела – а всегда существовала в бесконечном прошлом.

Попробуем объяснить сложное по-простому

У нас есть две центральные теории Вселенной – квантовая физика и общая теория относительности.

Первая успешно описала 3 из 4 фундаментальных сил природы (электромагнетизм, слабую силу и сильную силу).

Вторая дает мощнейшее и полнейшее описание силы тяжести.

Но. По крайней мере в двух местах математика общей теории относительности ломается – когда речь идет о центрах черных дыр и о зарождении Вселенной.

Эти области ученые называют "сингулярностями".

Там законы физики не работают, а теория относительности спотыкается сама о себя.

Проблема – в гравитации, которая в сингулярностях становится невероятно сильной на очень маленькой площади.

Для решения задачи физикам нужно четкое описание сильной гравитации – квантовой теории тяготения. Попыток дать такое описание было много, например теория струн или петель, но все они недостаточно полны.



Теории возникновения Вселенной пока не идеальны / Фото unsplash

Теория причинно-следственных множеств

Теория причинно-следственных множеств – это подход, который полностью переписывает наше понимание пространства и времени. И вот почему.

Во всех современных теориях физики пространство и время являются сплошными тканями, которые лежат в основе реальности.

На такой ткани две точки могут находиться максимально близко друг к другу в пространстве, а два события – могут происходить рядом по времени друг к другу.

А вот каузальная теория множеств переосмысливает пространство-время как серию дискретных кусочков – или пространственно-временных "атомов". Эта теория устанавливает жесткие ограничения относительно того, насколько близкими могут быть события (точки) в пространстве и времени – они не могут быть ближе размера "атома".

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Появление этой теории имеет важные последствия для толкования природы времени.

Теория причинно-следственных множеств снимает проблему сингулярности Большого взрыва.

Ведь говорит, что материя не может сжиматься до бесконечно малых точек – мол, они не могут быть меньше размера атома пространства-времени.

Хм, но как без Большого взрыва выглядит начало нашей Вселенной? А никак.

Так получается, что она была всегда.

А то, что мы знаем как Большой взрыв – лишь особый момент жизни постоянно существующей реальности.