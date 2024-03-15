Рикар родился во Франции в 1946, а в 1967 он родился во второй раз – в Индии, оставив все, что знал до этого момента – комфортное существование, хорошее образование, стабильное будущее. Он полностью погрузился в мир тишины, медитации, жертвенности и радости.

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Как быть счастливым, по словам Матье Рикара

Мужчина прошел долгий путь и стал одним из самых известных странствующих буддийских монахов в мире. То, что Матье нашел в поисках добра, принесло ему звание "самого счастливого человека в мире".

Дело в том, что Рикар был добровольцем в исследовании счастья Висконсинского университета, где набрал -0.45 балла.

Этот показатель был несравним с сотнями других добровольцев: +0.3 в этих экспериментах означали депрессию, а -0.3 огромное счастье

Учитывая сложное состояние современного мира, журналисты спросили у Рикара о секрете счастья в таких условиях. Мужчина признал, что понятие "самый счастливый человек в мире" является разве что шуткой и не имеет научной основы, ведь невозможно знать уровень счастья семи миллиардов людей.

Где искать счастье? Буддийский монах знает ответ / Фото Мэтью Рикара

Счастье – это не непрерывная череда приятных ощущений, а способ бытия, состояние целостности, которое пронизывает весь опыт, поведение, охватывает все радости и печали, объясняет монах. Это состояние закаленной хорошими и плохими обстоятельствами уязвимости.

Искать счастье следует там, где оно есть на самом деле: в добре, в свободе и внутреннем спокойствии, во внутренней силе, в мудрости. А не отворачиваться от него, ища его в богатстве, славе, физической красоте, вечной молодости, власти,

– убежден Рикар.

При этом очень важно жить, культивируя одновременно мудрость и доброту, которые подобны двум крыльям, позволяющим птицам лететь – в небе, к внутренней свободе и освобождению от страданий.

которые подобны двум крыльям, позволяющим птицам лететь – в небе, к внутренней свободе и освобождению от страданий. В этом постпандемическом мире и в условиях войны "эгоистическое стремление к счастью обречено на неудачу, а альтруизм является единственным способом реализовать одновременно благо других и свое собственное".

Как объяснил монах, только альтруизм может согласовать краткосрочные императивы (прокормить семью, выжить в экономической системе с тревожными колебаниями) со среднесрочными императивами (стремление к счастливой и полноценной жизни) и долгосрочными (уважение к окружающей среде на благо будущих поколений).