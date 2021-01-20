В соцсетях часто можно встретить интересную загадку, которую приписывают Льву Толстому. Но не все верят, что он действительно автор – мол, не мог же почтенный писатель учить, как обманывать продавцов. Или же мог?

Лев Толстой – тот самый, что написал "Войну и мир" – любил не только писательство, но и математику. Но не простую, а такую, которая подготовит детей к взрослой жизни. Подробнее об этом – читай на Men 24.

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Задачка от Льва Толстого

Как видно из условий этой детской задачи, ее автор не то хотел научить, как правильно обманывать продавцов, не то лишь показать, что финансовые операции не всегда бывают честными.

А, может, и оба предположения верны. Вот, посмотри сам:

Продавец продает шапку.

Цена шапки – 10 рублей (не забывайте, что речь идет о Толстом и имперской России).

На нее есть покупатель – он хочет шапку приобрести, но имеет только банкноту в 25 рублей.

Но у продавца, вот незадача, нет сдачи.

Тогда он, то есть продавец, послал напарника в соседний магазин – чтобы тот разменял деньги.

Операция прошла успешно, напарник принес три банкноты – 10, 10 и 5.

Тогда продавец радостно отдал покупателю шапку, и, конечно, сдачу – 15 рублей.

И вдруг приходит продавец из соседней лавки и требует свои деньги обратно!

Почему? Ну, так как банкнота, которую ему принесли – фальшивая.

Что делать нашему продавцу? Он не имеет оснований отказать коллеге, и отдает ему 25 рублей.

Вопрос же простой: на какую сумму в итоге обманули продавца?



"Вот такая вот шапка была!" Лев Толстой объясняет детям условия задачи / Фото wikimedia

Правильный ответ на загадку о шапке

Продавец потерял 25 рублей. А именно: 15 рублей, которые он отдал как сдачу покупателю, да и цену шапки, которая покупателю также в итоге досталась.

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А вот кто оказался виновником, приведшим к таким потерям – нечестный на руку покупатель или лживый продавец из соседней лавки – история умалчивает.

Действительно ли Толстой учил, как обманывать продавцов

Получается, что так.

Эту задачу Лев Толстой придумал для учеников 2 класса церковно-приходской школы.

Ему очень не нравилось, как учили российских детей математике.

Чтобы исправить эту досадную, по его мнению, ситуацию, Толстой и написал учебник – "Арифметику".