Чего категорически не стоит делать во время собеседования: 5 распространенных ошибок

К каждому собеседованию нужно относиться максимально ответственно. Если же этого не делать, то не нужно удивляться, что тебе не позвонили или вежливо отказали. Мы сосредоточим свое внимание на ошибках, которые могут мгновенно испортить впечатление о тебе. Не делай так никогда!

Помни, что рекрутеру достаточно нескольких секунд, чтобы составить общее представление о тебе. Поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы не лишить себя шансов получить желанную работу собственноручно!

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За этот короткий срок менеджер по поиску людей составит определенное впечатление о вас – он будет судить, насколько вы симпатичны, насколько вы заслуживаете доверия, насколько агрессивными или пассивными выглядите и насколько хорошо подходите к другим членам команды,

– говорит Гэри Д. Бернисон, генеральный директор Korn Ferry, крупнейшей кадровой компании в мире.

Вот 5 ошибок, которых рекомендуют избегать рекрутинговые и бизнес-гуру, если ты хочешь произвести хорошее впечатление.

1. Быть вне времени и не на своем месте

Начнем с основ: первая ошибка, которую ты не должен делать, – это поздно или рано приходить на собеседование. Очевидна?

Те, кто приезжает слишком рано, рискуют показаться слишком взволнованными;

Те, кто приезжает позже, рискуют показаться рекрутеру грубыми.

Если коротко, ты не справишь хорошего впечатления, если не ценить чужое время. К этому пункту относится и резюме. Лучше взять с собой напечатанную версию, чтобы сотруднику компании было легче с тобой общаться.



Стоит приходить на собеседование вовремя: не рано и не поздно / Фото Unsplash

2. Выглядишь самоуверенно

Например, если на собеседовании на работу программиста тебе поставили классический вопрос: "Почему мы должны нанять вас?", Ты, как рекомендует Билл Гейтс, должен ответить так:

"Вы должны увидеть коды, которые я написал, они сумасшедшие. Я думаю, со временем я стану лучшим и могу хорошо работать с людьми. Я мог бы немного покритиковать их коды, но в целом мне нравится быть частью команды. Мне нравятся амбициозные цели. Мне нравится думать о том, как мы можем вместе предсказать будущее".

Такой ответ свидетельствует, что ты разбираешься в своей работе, а также всегда готов учиться и совершенствоваться вместе с командой.

3. Слишком много внимания уделяешь себе

Дженна Гудра, вице-президент и редактор CNBC, напомнила в статье, что не стоит уделять себе слишком много внимания.

"Бесконечные разговоры о том, чего вы хотите, или о том, какие впечатления от этого будут полезны для вас, – это ерунда для интервьюера. Компании не платят вам за помощь! Они нанимают вас потому, что у вас есть качества и навыки, которые помогут им достичь своих целей. Используйте свои ответы, чтобы проиллюстрировать, как вы можете помочь рекрутеру", – отмечает она.



Не стесняйся задавать вопросы также / Фото Unsplash

4. Не задавайте вопросов

Собеседование – это не монолог, а момент обмена, успех которого также зависит от того, сможешь ли ты привлечь собеседника. Дэвид Блисс, тренер по коммуникациям и дизайнер презентаций в Edisonred, сказал:

"Думайте о своей презентации, как о середине разговора, который вы будете вести, а не монолог, в каком вы поразите собеседников фактами и статистикой. Вы должны перетащить своих слушателей, заставить их участвовать в теме или истории, которую вы разрабатываете".

При этом также важно задавать вопросы, чтобы проявить реальный интерес собеседника. Обычно рекрутеры оставляют немного времени для вопросов в последней части собеседования, поэтому воспользуйся этим!

5. Ложь

Стоит запомнить раз и навсегда, что ложь никогда не приносит прибыли. Если и приносит, то очень скоро делает тебя зависимым от нее. Сказать рекрутеру, что ты все еще работаешь в предыдущей компании, когда тебя уволили, просто для того, чтобы казаться дефицитным кадром, – большая ошибка.



Избегай лжи, ведь большинство фактов можно проверить / Фото Unsplash

"Ложь – писал сам Гэри Д. Бернисон, – неуважительное отношение к интервьюеру и неустранимая ошибка. Кому-то придет в голову проверить то, что ты говоришь, поэтому всегда говори правду. Люди хотят знать, кто ты, а не кем ты хочешь казаться".

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Помни, что во время собеседования ты должен быть искренним, не пытаться слишком нравиться и вызывать подозрения. Мы же надеемся, что эти советы помогут произвести хорошее впечатление и получить желанную работу!