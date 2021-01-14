Собеседование – важнейший этап поиска работы. Все мы прекрасно помним тот факт, что сначала обращают внимание на наш внешний вид. А потом уже на красный диплом с отличием и стажировку в США. Поэтому Men 24 расскажет, как одеться на собеседование мужчине, чтобы повысить шансы на то, что тебя возьмут на работу.

Тебе нужно позаботиться о своем внешнем виде, если ты хочешь произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя. В то же время мы подчеркиваем, что собеседование – не свидание. Поэтому нужно соблюдать баланс. А советы Men 24 помогут тебе одеться на собеседование без переживаний.

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Официальная одежда для делового собеседования

Волос ы . Твоя прическа должна быть аккуратной. Волосы недавно подстриженными.

Ногти. Они должны быть аккуратно подстриженными и ухоженными. В идеале – после маникюра.

Галстук. Он должна быть однотонной с консервативным узором. От ярких цветов лучше отказаться. В этом случае галстук должен быть дополнением к деловому образу, но не привлекать к себе все внимание.

Рубашка. Это должна быть белая или голубая однотонная рубашка. Обязательно чистая и выглаженная. Обрати внимание на воротнички и манжеты. Если они затерлись – пора рубашку отправить на отдых и взять другую.

Костюм. Отдай предпочтение темному однобортному костюму. Ты будешь выглядеть максимально сдержанно, что и нужно для собеседования.

Нагрудный платок. Он должен быть аккуратно сложенным в карман.

Туфли. Для собеседования стоит надеть оксфорды. В них закругленный носок и закрыта шнуровка. Не забудь их хорошо почистить и отполировать.



Образ для делового собеседования должен быть сдержанным / Фото unsplash

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Повседневная одежда для собеседования

Волосы. Все то же, что и с деловым собеседованием. Также стоит помнить, что голова должна б ы ть чистой. Казалось бы, все и так понятно. Но некоторые мужчины отдают предпочтение творческому хаосу на голове.

Лицо. Почему-то мужчины считают, что для обычного собеседования совсем не обязательно бриться, а зря. Эксперты рекомендуют аккуратно подстричь и уложить бороду или чисто выбрить лицо. Все зависит от того, есть ли растительность на твоем лице.

Рубашка. Можешь спокойно выбирать рубашку в клетку. Но стоит обратить внимание на ее цвет. Он должен быть спокойным, пастельным.

Галстук. Если к рубашке подходит галстук – можешь надеть его. Но в таких собеседованиях он не является обязательным элементом.

Штаны. Это могут быть классические джинсы по фигуре или чиносы. Также можешь отдать предпочтение брюкам. Главное – чтобы они прекрасно сочетались с рубашкой.

Обувь. Можешь надеть классические туфли или кожаные слипоны. Классические кроссовки тоже подойдут.

Носки. Выбери носки в тон к брюкам или отдай предпочтение какой-то яркой модели с веселым принтом. Чем ты не Джастин Трюдо?



Стиль для обычного собеседования свободный / Фото unsplash

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