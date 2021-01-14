Как одеться на собеседование мужчине: простая инструкция
Собеседование – важнейший этап поиска работы. Все мы прекрасно помним тот факт, что сначала обращают внимание на наш внешний вид. А потом уже на красный диплом с отличием и стажировку в США. Поэтому Men 24 расскажет, как одеться на собеседование мужчине, чтобы повысить шансы на то, что тебя возьмут на работу.
Тебе нужно позаботиться о своем внешнем виде, если ты хочешь произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя. В то же время мы подчеркиваем, что собеседование – не свидание. Поэтому нужно соблюдать баланс. А советы Men 24 помогут тебе одеться на собеседование без переживаний.
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Официальная одежда для делового собеседования
Волосы. Твоя прическа должна быть аккуратной. Волосы недавно подстриженными.
Ногти. Они должны быть аккуратно подстриженными и ухоженными. В идеале – после маникюра.
Галстук. Он должна быть однотонной с консервативным узором. От ярких цветов лучше отказаться. В этом случае галстук должен быть дополнением к деловому образу, но не привлекать к себе все внимание.
Рубашка. Это должна быть белая или голубая однотонная рубашка. Обязательно чистая и выглаженная. Обрати внимание на воротнички и манжеты. Если они затерлись – пора рубашку отправить на отдых и взять другую.
Костюм. Отдай предпочтение темному однобортному костюму. Ты будешь выглядеть максимально сдержанно, что и нужно для собеседования.
Нагрудный платок. Он должен быть аккуратно сложенным в карман.
Туфли. Для собеседования стоит надеть оксфорды. В них закругленный носок и закрыта шнуровка. Не забудь их хорошо почистить и отполировать.
Образ для делового собеседования должен быть сдержанным / Фото unsplash
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Повседневная одежда для собеседования
Волосы. Все то же, что и с деловым собеседованием. Также стоит помнить, что голова должна быть чистой. Казалось бы, все и так понятно. Но некоторые мужчины отдают предпочтение творческому хаосу на голове.
Лицо. Почему-то мужчины считают, что для обычного собеседования совсем не обязательно бриться, а зря. Эксперты рекомендуют аккуратно подстричь и уложить бороду или чисто выбрить лицо. Все зависит от того, есть ли растительность на твоем лице.
Рубашка. Можешь спокойно выбирать рубашку в клетку. Но стоит обратить внимание на ее цвет. Он должен быть спокойным, пастельным.
Галстук. Если к рубашке подходит галстук – можешь надеть его. Но в таких собеседованиях он не является обязательным элементом.
Штаны. Это могут быть классические джинсы по фигуре или чиносы. Также можешь отдать предпочтение брюкам. Главное – чтобы они прекрасно сочетались с рубашкой.
Обувь. Можешь надеть классические туфли или кожаные слипоны. Классические кроссовки тоже подойдут.
Носки. Выбери носки в тон к брюкам или отдай предпочтение какой-то яркой модели с веселым принтом. Чем ты не Джастин Трюдо?
Стиль для обычного собеседования свободный / Фото unsplash
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Воспользуйся нашими советами, чтобы твой внешний вид не подкачал во время собеседования. Тем более, что нет ничего чрезвычайно сложного в том, чтобы выбрать подходящую одежду, которая позволит потенциальному работодателю оценить твой стиль.
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