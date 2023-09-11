То, что для одних "случайно" или "без вреда", для других – сексистское. То, что "сказано в шутку" и "не воспринимай ты так серьезно" для других мужчин, может быть еще одним напоминанием о сексистском поведении.

Стоит внимания Кофе утром и кофе вечером: как и почему напитки на его основе заполонили весь мир

На рабочем месте ответственность за свои действия и внимательность к своим словам и действиям имеет первостепенное значение. И не только потому, что это протокол, а потому, что ты не должен вызывать у женщины смущение, дискомфорт или уныние.

Первый шаг к контролю за сексистским поведением на работе – это знать, что может быть сексистским. Вот список из 7 вещей, которые мужчины совершают на работе, не осознавая их сексистских последствий.

1. Просить женщин выполнять более легкие задачи

Женщины могут поднимать тяжелые вещи, а также выполнять более сложные задачи. Если она прямо не попросила, чтобы ей дали более легкие дела, она не хочет, чтобы любой мужчина на работе преуменьшал ее способности.

2. Употребление ласковых прозвищ

Использование ласковых форм, а также ласковых прозвищ на рабочем месте одновременно есть непрофессиональным и сексистским. Если ты не обращаешься так ни к одному мужчине, зачем это делать по отношению к женщине? Они вызывают ощущение неуверенности и вызывают у женщин дискомфорт, несмотря на твои интересы.

В то же время, если у вас в коллективе свойственно использовать ласкающие формы и это никого не оскорбляет, то не стоит от них отказываться. Опять же все зависит от того, создает ли твое поведение дискомфорт.

3. Перебивать женщин, пока они не высказывают мнение

Как мужчина, ты не перебиваешь своего начальника или коллегу, когда они разговаривают, потому что воспринимаешь их как равных себе. В то же время многие считают абсолютно нормальным перебивать женщин во время разговора. В следующий раз, когда коллега будет говорить, дай ей кончить, прежде чем ты начнешь говорить, и не перебивай ее.



Важно не перебивать свою коллегу на работе / Фото Seniv Petro

4. Ожидание от них выполнения административных задач

Заказ еды для команды, бронирование такси перед встречей, запись протокола презентации, выбор ресторана для командного обеда – эти и многие другие подобные вещи почти всегда ожидаются от женщин в команде. Если она не занимает административной роли, это не ее работа. Да-да, ты тоже можешь сделать копию или сварить кофе. Корона не упадет!

5. Несоблюдение должной физической дистанции

Независимо от того, происходит ли это во время совместной работы в течение дня или во время вечерней встречи, важно сохранять достаточную дистанцию во время разговора с женщиной. Любое неоправданное прикосновение или близость, даже непреднамеренные, могут вызвать у женщины дискомфорт. Помни об этом!

6. Не привлекаешь ее, потому что она единственная женщина в команде

Нет ничего, чего она не могла бы или не хотела делать только потому, что она женщина. Если она единственная женщина-работница в команде, полной мужчин, это не дает тебе повода не привлекать ее к чему-то, будь то командная тусовка или план встречи после работы. Первое, что ты можешь сделать, чтобы решить проблему сексизма на рабочем месте – это разрешить женщинам принимать собственные решения и не принимать решения от их имени.

7. Предположение вещей от ее имени

То, что она недавно вышла замуж, не означает, что она не сможет сосредоточиться на своей работе.

То, что она беременна, не означает, что она не справляется с рабочим давлением.

То, что она женщина не означает, что она не задержится, чтобы завершить свои задачи.



Помни, что она сама вправе принимать решения / Фото Seniv Petro

Ее пол не определяет ее отношение к своей работе. Делать такого рода предположения – проявление грубого поведения, а также сексизма. Задумайся!

Читай также Каких целей нужно добиться, чтобы быть счастливым на работе

Обрати внимание на свое поведение. Помни, что все можно изменить и исправить. Поэтому, надеемся, ты не будешь проявлять сексизма на работе и не будешь заставлять своих коллег испытывать определенный дискомфорт, работая с тобой.