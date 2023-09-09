Учитывая это, профессор Гарвардского университета Артур Брукс задался целью построить "низовое движение энтузиастов счастья". Он поделился секретами, как быть счастливым на работе. Ведь, как он сказал в интервью Harvard Business Review, "если вы несчастливы на работе, вы, вероятно, несчастливы и в жизни".

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Тема счастья на работе и факторов, которые доставляют человеку максимальное удовольствие от работы, занимает значительную часть будущей книги Брукса "Построй жизнь, которую ты хочешь: искусство и наука быть счастливее", которую он написал в соавторстве с Опрой Уинфри. Удивительно, но это не обязательно значит найти работу своей мечты.

Чтобы быть счастливым на работе, вам не обязательно иметь увлекательную работу, являющуюся вершиной ваших образовательных достижений или самым престижным применением вашего "потенциала", и вам не обязательно зарабатывать много денег. Важно не столько "что" в работе, сколько "кто" и "почему",

– говорит Брукс.

Как он рассказывает студентам Гарвардской бизнес-школы, ключевыми знаменателями удовлетворенности работой являются люди, ценности и достижения. Ниже мы попытаемся объяснить его мнение.

Как быть счастливым на работе

Иметь работу своей мечты – это хорошо, но оставляет место для разочарования и фрустрации, если ты не можешь ее получить. В этой связи Брукс подчеркивает необходимость быть гибким в поиске работы – такой, которая будет приносить чувство достижения. Это, в свою очередь, будет мотивировать тебя поставить перед собой долгосрочные цели, не включающие повышение зарплаты.

Если же деньги являются твоей единственной карьерной целью, то они не гарантируют счастья на работе, поскольку доставляют лишь временное удовольствие. Для полного удовольствия от работы, а значит, и счастья на работе, разумно преследовать две основные цели.

1. Заслуженный успех

Первая цель, по мнению Брукса, – это заслуженный успех. Стремление к заслуженному успеху обеспечит ощущение достижения и профессиональной эффективности, что в свою очередь укрепит твою веру в то, что ты хорошо делаешь свое дело, и ты будешь склонен продолжать его делать. Работодатели также играют немаловажную роль в этом. Если тебе повезло иметь хорошего руководителя, выступающего в роли наставника, дает четкие указания и обратную связь и поощряет тебя развивать новые навыки, ты скорее всего будешь счастлив на работе.



Важно иметь на работе хорошего наставника / Фото freepik

2. Служение другим

Еще одна цель, которую следует преследовать – служить другим. Найди себе работу, которая может помочь улучшить мир. Брукс подчеркивает, что это не значит, что ты должен заниматься благотворительностью. Тебе не обязательно работать в какой-нибудь социальной службе, чтобы чувствовать себя счастливым на работе. Напротив, говорит он, ты можешь найти себя полезным и отдавать другим практически на любой работе. Примером, который он приводит в "Атлантике", является история одного из его студентов, покинувшего обучение в Гарварде, чтобы стать официантом в Барселоне, потому что его клиенты были "все важны и равны".

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