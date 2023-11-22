Для большинства людей работа – необходимость. Ты должен делать это, чтобы зарабатывать деньги, а также чувствовать себя полезным и иметь цель. Но работа может истощать и разочаровывать, и поэтому ты должен подходить к ней разумнее.

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Нужно развивать полезные привычки и практики, помогающие добиться успеха, и умный человек знает, что нужно также избегать определенных ошибок, которые могут стать серьезным препятствием для личного и профессионального роста.

Когда ты избегаешь ошибок или вредных привычек, ты менее склонен к стрессу и усталости, ты можешь работать лучше, иметь баланс между профессиональным и личным, и тебе легче достигать своих целей. Поэтому ты должен научиться определять вещи, не очень хорошие, и пытаться их изменить. Итак, чего избегают умные люди на работе.

1. Они не берут на себя больше, чем могут справиться

Некоторые люди считают, что ключ к росту на работе и достижению успеха – это делать все больше и больше, брать на себя все больше ответственности и никогда не отказываться от работы или проекта. Но на самом деле это может быть контрпродуктивно.

Когда твоя нагрузка слишком велика, и ты делаешь больше, чем можешь или должен, ты с большей вероятностью допускаешь ошибки, выгораешь, не можешь сконцентрироваться, испытываешь хронический стресс и тревогу, что может помешать тебе достичь поставленных целей.

2. Они не пытаются сделать все своими силами

Умные люди, такие как Билл Гейтс и Стив Джобс, хорошо понимали, что командная работа и сотрудничество – это лучший способ добиться успеха. Не только потому, что ты можешь разделить нагрузку между несколькими людьми, но и потому, что ты можешь овладевать разными вещами, получать новые идеи, окружать себя экспертами в вещах, которые ты, возможно, не освоил.

Успех может быть личным, но чтобы достичь его, ты должен быть открытым для того, чтобы просить о помощи, задавать вопросы, видеть, как работают другие, обмениваться идеями друг с другом и создавать отличную команду для решения проблем.



Умные люди работают в команде / Фото senivpetro

3. Не работают без плана

Так же как тренироваться без плана – плохая идея, так же плохо без него работать. Отсутствие плана мешает тебе определять приоритеты, временные рамки, дедлайны или знать, что тебе нужно сделать, чтобы получить желаемое.

Важно понимать, чего ты хочешь достичь и куда ты хочешь прийти, чтобы убедиться, что вся твоя энергия и усилия уходят на правильные вещи.

4. Не тратят время впустую

Здесь важно понимать, что отдых, общение с друзьями и семьей, хобби и сон не является пустой тратой времени, а вот прокрастинация, переосмысление или откладывание важных дел на другой день – это пустая трата времени.

Эффективное управление временем – это мощное оружие умных людей, которое позволяет им делать все, что им нужно – от хорошей работы до личного развития и роста.



Умные люди умеют грамотно управлять своим временем / Фото freepik

5. Они не берут работу домой

Конечно, бывают случаи, когда дел слишком много, и они не успевают выполнить их в рабочее время. Но это не значит, что брать работу на дом – идеальный вариант.

Когда ты берешь работу домой, у тебя меньше времени на отдых, расслабление, очищение ума и другие интересы А это приводит к физической и умственной усталости, что может отрицательно повлиять на твою работоспособность, производительность, концентрацию и удовольствие от работы.

6. Не опаздывают

Думаешь, что опоздание не является серьезной проблемой? На самом деле это так, потому что когда ты опаздываешь, ты начинаешь день в стрессе и спешке (чувствуя, что должны догнать пришедших вовремя других). У тебя меньше времени, чтобы сделать все, что тебе нужно и ты можешь чувствовать, что должен идти быстрее, поэтому ты не можешь уделять столько внимания деталям и тому, как ты делаешь вещи.

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Хочешь быть успешным – не делай того, о чем мы рассказали выше. И не забывай, что ты сам творец своего счастья и успеха. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!