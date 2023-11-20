Как и Стив Джобс, Возняк решил совершить скачок веры и рискнуть создать что-то новое, с идеей сделать технологии, главным образом компьютеры, доступными для большего количества людей. И его компания не только создавала более доступные варианты, но и базировалась на принципе, что хороший дизайн и привлекательный имидж тоже очень важны.

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И они это сделали, Джобс и Возняк, бросивший колледж инженер и программист, реализовали свою мечту и таким образом стали гигантами в мире Кремниевой долины, с компанией, которая заработала миллиарды долларов и стала символом популярной культуры.

В этом процессе Стив Возняк усвоил несколько важных уроков и привычек, которые были и остаются важными для его успеха, и другие люди также могут применить для достижения своих целей и задач.

1. Ставить цели

Возняк точно знал, чего он хочет добиться, когда бросил университет, чтобы работать со Стивом Джобсом над его проектом. Возняк сказал, что его целью и задачей было не стать миллионером, а создать очень хороший компьютер и это то, что он сделал.

Знание своей цели поможет тебе понять, что делать, какие вещи важны и какой путь самый лучший, поэтому прежде чем что-то начинать, ты должен знать, куда ты хочешь идти и чего ты хочешь достичь. Цели могут изменяться со временем, поэтому возьми себе привычку думать о них и время от времени переосмысливать их.

2. Практикуй то, что хочешь овладеть

Как сообщает INC.com, Возняк выступил перед группой студентов университета с речью о важности практики, чтобы стать мастером в том, что тебя интересует. INC отмечает, что в своей речи Возняк сказал: "Единственный способ достичь мастерства в чем-то – это делать это снова и снова, и снова, и снова, и тратить на это много часов. Чем усерднее и дольше вы работаете над этим, тем больше навыков вы добываете. Вы учитесь на ходу. Именно так работают изобретатели. Практика не всегда может быть идеальной, но она непременно приведет к прогрессу".



Тебе необходимо постоянно практиковаться / Фото wayhomestudio

3. Делай перерывы

Согласно изданию Medium, Возняк был шутником в колледже, когда он там учился, и он много раз говорил о важности развлечений и времени вне офиса, чтобы сосредоточиться на других вещах, расслабиться и делать то, что заставляет его чувствовать себя счастливым.

Брать перерывы и отдыхать – важная привычка, которая поможет тебе больше наслаждаться работой, бороться с усталостью, иметь лучшие идеи и хороший уровень производительности.

4. Не переставай делать то, что тебе нравится

Как и Джобс, Возняк считает, что важно заниматься тем, что тебе нравится и доставляет удовольствие. На работе важно найти то, что тебя мотивирует, что тебе нравится и что дает тебе цель, и именно это побуждает тебя продолжать стремиться и стараться делать все хорошо.

А если ты не можешь это сделать на работе, ты можешь попытаться найти хобби и другие занятия в свободное время, которые могут даже натолкнуть тебя на идеи, которые можно применить в твоей рабочей жизни.

5. Сотрудничай

Возняк создал Apple не сам, он сделал это с помощью Джобса и инженеров, программистов и экспертов, пришедших работать с ними. И все они понимали, насколько важно открыться к сотрудничеству, чтобы идти дальше и решать проблемы.

Важно научиться просить о помощи, принимать помощь, когда ее предлагают, и понимать, что один человек никогда не может знать всего, поэтому важно работать в команде, слушать других и быть готовым попробовать что-нибудь новое.



Не стесняйся просить о помощи, если она тебе нужна / Фото freepik

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Пусть советы от Стива Возняка пригодятся тебе в жизни. И пусть с их помощью ты сможешь добиться успеха в той области, в которой ты сейчас есть.