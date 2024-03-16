Она может даже побудить тебя к поиску более здоровых отношений и карьерного роста, и именно поэтому над ней нужно работать. Речь идет не о том, чтобы впадать в крайности высокомерия или считать себя самым совершенным существом во Вселенной, а о том, чтобы достичь здорового, сбалансированного состояния, когда ты не страдаешь от таких вещей, как синдром самозванца, ощущение собственной неполноценности или когда негативные и фаталистические мысли не дают тебе двигаться вперед.

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Хорошая вещь о самооценке заключается в том, что она не является фиксированной. С одной стороны, это имеет тот недостаток, что она может снизиться по многим причинам. Но это также означает, что есть способы поработать над ней и поднять ее, когда она не на должном уровне.

А самое лучшее в хорошей самооценке то, что она подталкивает тебя к желанию расти, доказывать свою ценность, быть более позитивным или даже решиться попросить о повышении зарплаты, на которое ты знаешь, что заслуживаешь. Если ты хочешь достичь этого, то должен отталкиваться от столпов, которые помогают строить ее и не дают ей упасть.

Какими же являются столпы хорошей самооценки?

Автор Натаниэль Бранден написал целую книгу, где рассказывает о самооценке, и говорит, что есть 6 столпов, которые являются основой, на которой ты можешь иметь больше уверенности в себе, и не дать миру и жизни заставить твою самооценку упасть на землю.

Жить с осознанием

Это означает стремление присутствовать в каждом моменте, обращать внимание на то, что мы делаем, говорим и думаем, на то, как мы действуем и что каждый стимул вызывает в нас. Это помогает лучше понять, чего ты ищешь, что тебе нужно, какие твои сильные и слабые стороны, помогает учиться и развиваться, создавать лучшие отношения и связи, а также перестать жить на автопилоте, и с помощью этого ты можешь взять под контроль свою жизнь и свое будущее.



Важно жить с осознанием того, что происходит / Фото Drobot Dean

Самопринятие

Речь идет о познании себя и принятии себя таким, каким ты есть. Это не означает, что ты перестанешь работать над собой или пытаться совершенствоваться в определенных аспектах, но это означает, что ты примешь хорошее, плохое, то, что тебе нравится и не нравится, поймешь, над чем ты можешь работать, а что будет всегда, и что ты можешь научиться контролировать или овладеть.

Суть заключается в том, чтобы понять, что твои "недостатки" не делают тебя плохим человеком и не означают, что ты хуже других, они просто являются частью того, что делает тебя тем, кем ты есть.

Ответственность за себя

Этот пункт заключается в том, чтобы перестать искать виноватых во всем, что с тобой происходит, и перестать оправдываться. Это значит уметь признавать, когда ты делаешь что-то неправильно, и принимать последствия, а также брать под контроль свои решения и действия, чтобы ты мог действительно видеть преимущества и попадать туда, где ты хочешь оказаться. Это о стремлении к собственному счастью и о том, чтобы перестать воспринимать других как препятствия или единственный способ достичь желаемого.

Ассертивность

Быть уверенным в себе означает общаться с другими прямо и честно, не намеренно задевая ничьих чувств,

– объясняет Better Health Channel.

Речь идет о том, чтобы говорить без страха, честно и ясно, и в этом случае речь идет не только о других, но и о том, как ты общаешься с самим собой, чтобы ты мог уверенно высказывать свои идеи, сомнения, опасения и все, что тебе нужно.



Важно также быть честным с собой / Фото wayhomestudio

Жить с целью

Согласно LinkedIn, "жизнь с целью – это воплощение наших целей и мечтаний в конкретные действия, которые способствуют достижению этих целей".

Наличие цели может не только помочь тебе жить более счастливой и более полноценной жизнью, но и поможет тебе найти путь, которым ты должен идти, твои приоритеты и воплотить в жизнь все виды действий и вещей, которые помогут тебе развить эту цель и достичь твоих целей, которые основаны на том, что тебе нравится, чем ты увлечен, и твоем определении успеха.

Целостность

Добропорядочность – это то, что побуждает тебя действовать в соответствии с вашими принципами, ценностей, убеждений и идеалов, не предавать себя и не жертвовать тем, чего ты хочешь или во что веришь, чтобы удовлетворить других, будь то в конфликтах, проектах или в работе.

Добропорядочность – это способ уважать себя, защищать себя и избегать того, чего ты не хочешь делать, что не соответствует твоим ценностям или что не приносит тебе удовольствия.

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Работай над собой. Прокачивай свою самооценку. И пусть каждый день ты становишься только лучшей версией себя вчерашнего!