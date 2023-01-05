Гигант онлайн-знакомств Match в 2021 году проводил опрос, в котором участвовали одинокие американцы. Он пролил свет на то, что они ищут, а что – нет. И, как ты понял, секс и деньги явно не в приоритете.

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Что ищут одинокие мужчины и женщины

Приоритеты одиноких мужчин и женщин сместились от краткосрочных к долгосрочным отношениям. Вместе с тем изменились приоритеты. В этом случае физическая привлекательность отошла на второй план. Первую позицию заняли общение, доверие и чувство юмора.

Следует понимать, что плохие мальчики и девочки устарели. Сегодня одинокие люди нуждаются в образованных, успешных, целеустремленных, беспристрастных и преданных партнерах. Все это позволит выстроить прочные и длительные отношения. У которых будет взаимопонимание, уважение и доверие.



Люди сейчас ищут надежных партнеров / Фото lookstudio

По нашему мнению, это отличная новость для романтиков. Они в последнее время могли отчаяться в свиданиях. Но теперь наступила их пора. Ведь у них растут шансы найти таких же людей. Тех, кто предпочтет стабильность и движение вдвоем в противовес легкомысленным случайным встречам.

Как изменились предпочтения

Интересно, что мужчины сместили свои приоритеты в сторону более образованных, финансово стабильных женщин. Тех, кто стремится строить долгосрочные отношения.

Результаты продемонстрировали много свидетельств мужского романтизма, о котором часто забывают. К примеру, мужчины (53%) чаще сообщали об эмоциональной связи на втором свидании, чем женщины (38%). Кроме того, 38% мужчин готовы к отношениям на расстоянии в отличие от 29% женщин.



Мужчины более склонны к быстрой эмоциональной связи / Фото master1305

Так что нам несложно будет повторить результаты наблюдения. Они демонстрируют, что сейчас в почете эмоциональная зрелость, финансовая стабильность, чувство юмора. Внешний вид и секс играют уже не столь важную роль.

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Запросы людей с течением времени меняются. И это нормально. Не отвечать им – тоже нормально. Но ты по крайней мере знаешь, в чем сейчас нуждаются. И знаешь, что нужно сделать для того, чтобы будущее знакомство могло стать началом крутой совместной истории.