Червоточины, космоспагетти, вакуумные пончики: альтернативные теории путешествий во времени

Теория относительности касаемо времени весьма конкретна. Она говорит, что более близкие к центру большой гравитационной массы (например Земля) часы идут медленнее, чем расположенные дальше.

Вспомни, мы писали об атомных часах GPS. Они просто не начинают следующие сутки, пока не прощелкают те 38 микросекунд, на которые отстали в течение суток текущих. Но есть и другие интересные теории. Хотя они немного дальше науки, о них тоже стоит знать.

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Могут ли кротовины перенести нас во времени

В NASA согласны, что общая теория относительности дает теоретические сценарии путешествий в прошлое. Но это не кусок пирога, который можно просто взять со стола. Таким куском скорее являются червоточины (или кротовины).

Это теоретические туннели через ткань пространства-времени, которые могут соединять одни моменты и места в реальности с другими.

которые могут соединять одни моменты и места в реальности с другими. Их еще называют "мосты Эйнштейна-Розена", "кротовые норы космоса" (кротовины) или "белые дыры".

В целом, тема кротовин – довольно спекулятивная. Научная фантастика забрала себе эту идею и эксплуатирует по полной. Но – в реальной жизни никаких червоточин какого-либо толка никто и никогда не обнаруживал.

Пока в этой области все исключительно гипотетическое.

Одни гипотезы говорят, что эти кротовины у входа крайне узкие (10 в -33 степени сантиметра), а потому малозаметны.

Другие говорят, что туннели нестабильны и вряд ли позволят в себе путешествовать.

Еще другие – что, наоборот, червоточины очень жизнеспособны, и вообще являются ярлыками пространства-времени.

В пример можно привести статью ученого-физика Паскаля Койрана (совсем свежую, октября 2021), который благодаря новой метрике Эддингтона-Финкельштейна проследил движение частицы через гипотетическую кротовину. Углубляться в объяснение не будем – как раз из-за гипотетичности, но если интересна эта тема – статья Койрана таки стоит внимания.



Кротовина – теоретическая возможность преодолеть ограничение времени и пространства / Фото unsplash

Другие интересные альтернативные теории путешествий во времени

Другие решения, которые могут позволить прыжки вперед и назад во времени, еще дальше от науки. Да и имеют весьма весомый недостаток: человек не сможет выжить под влиянием гравитационного притягивания и отталкивания, которых требует каждое альтернативное решение. Однако почему бы о них не узнать?

Теория бесконечного цилиндра

Астроном Фрэнк Типлер предложил такой механизм ("цилиндр Типлера"):

Взять вещество в 10 раз массы Солнца, свернуть его в очень длинный и очень плотный цилиндр типа спагетти, и вращать вокруг него по точной спирали и со скоростью в несколько миллиардов оборотов в минуту космический корабль.

Так, мол, корабль сможет путешествовать назад во времени.

Понятно, что практически эту теорию не проверишь. Да даже и теория говорит, что цилиндр этот должен быть либо бесконечно длинным, либо сделанным из какой-то неизвестной людям материи.

Так что в обозримом будущем бесконечные межзвездные макароны мы не увидим.

Теория вакуумного пончика

Физик-теоретик Амос Ори из Израиля предложил модель машины времени, созданной из изогнутого пространства-времени – вакуума в форме пончика, окруженного сферой нормальной материи. Вот как объяснил свою теорию автор:

Если бы мы создали пространство с подобным искривлением, которое позволило бы линиям времени замыкаться, это могло в свою очередь позволить будущим поколениям вернуться во времени, чтобы посетить нас.

Конечно, есть несколько оговорок относительно машины времени Ори.

Во-первых, никто не сможет путешествовать во времена, которые были раньше изобретения и конструкции пончика времени.

Во-вторых, изобретение и конструкция этой машины будет зависеть от способности манипулировать гравитационными полями. А это действительно подвиг, который пока недостижим и может быть разве что теоретически допустимым.

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