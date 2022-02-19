Вспомни, мы писали об атомных часах GPS. Они просто не начинают следующие сутки, пока не прощелкают те 38 микросекунд, на которые отстали в течение суток текущих. Но есть и другие интересные теории. Хотя они немного дальше науки, о них тоже стоит знать.

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Могут ли кротовины перенести нас во времени

В NASA согласны, что общая теория относительности дает теоретические сценарии путешествий в прошлое. Но это не кусок пирога, который можно просто взять со стола. Таким куском скорее являются червоточины (или кротовины).

Это теоретические туннели через ткань пространства-времени, которые могут соединять одни моменты и места в реальности с другими.

Их еще называют "мосты Эйнштейна-Розена", "кротовые норы космоса" (кротовины) или "белые дыры".

В целом, тема кротовин – довольно спекулятивная. Научная фантастика забрала себе эту идею и эксплуатирует по полной. Но – в реальной жизни никаких червоточин какого-либо толка никто и никогда не обнаруживал.

Пока в этой области все исключительно гипотетическое.

Одни гипотезы говорят, что эти кротовины у входа крайне узкие (10 в -33 степени сантиметра), а потому малозаметны.

Другие говорят, что туннели нестабильны и вряд ли позволят в себе путешествовать.

Еще другие – что, наоборот, червоточины очень жизнеспособны, и вообще являются ярлыками пространства-времени.

В пример можно привести статью ученого-физика Паскаля Койрана (совсем свежую, октября 2021), который благодаря новой метрике Эддингтона-Финкельштейна проследил движение частицы через гипотетическую кротовину. Углубляться в объяснение не будем – как раз из-за гипотетичности, но если интересна эта тема – статья Койрана таки стоит внимания .



Кротовина – теоретическая возможность преодолеть ограничение времени и пространства / Фото unsplash

Другие интересные альтернативные теории путешествий во времени

Другие решения, которые могут позволить прыжки вперед и назад во времени, еще дальше от науки. Да и имеют весьма весомый недостаток: человек не сможет выжить под влиянием гравитационного притягивания и отталкивания, которых требует каждое альтернативное решение. Однако почему бы о них не узнать?

Теория бесконечного цилиндра

Астроном Фрэнк Типлер предложил такой механизм ("цилиндр Типлера"):

Взять вещество в 10 раз массы Солнца, свернуть его в очень длинный и очень плотный цилиндр типа спагетти, и вращать вокруг него по точной спирали и со скоростью в несколько миллиардов оборотов в минуту космический корабль.

Так, мол, корабль сможет путешествовать назад во времени.

Понятно, что практически эту теорию не проверишь. Да даже и теория говорит, что цилиндр этот должен быть либо бесконечно длинным, либо сделанным из какой-то неизвестной людям материи.

Так что в обозримом будущем бесконечные межзвездные макароны мы не увидим.

Теория вакуумного пончика

Физик-теоретик Амос Ори из Израиля предложил модель машины времени, созданной из изогнутого пространства-времени – вакуума в форме пончика, окруженного сферой нормальной материи. Вот как объяснил свою теорию автор:

Если бы мы создали пространство с подобным искривлением, которое позволило бы линиям времени замыкаться, это могло в свою очередь позволить будущим поколениям вернуться во времени, чтобы посетить нас.

Конечно, есть несколько оговорок относительно машины времени Ори.

Во-первых, никто не сможет путешествовать во времена, которые были раньше изобретения и конструкции пончика времени.

Во-вторых, изобретение и конструкция этой машины будет зависеть от способности манипулировать гравитационными полями. А это действительно подвиг, который пока недостижим и может быть разве что теоретически допустимым.