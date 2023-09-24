Мужчинам с таким силуэтом важно подбирать одежду, подчеркивающую естественные данные, сохраняя при этом визуально приятные пропорции. Как это делать – есть несколько советов.
Смотри также До невозможности просто и очень вкусно: рецепт вкусного коктейля для крутых выходных
Рубашки и пиджаки на широкие плечи
Скажем, в выборе рубашек и пиджаков следует искать одежду, которая правильно облегает плечи и грудь. Этого легко достичь: сделай тест на руку, предусматривающий вытягивание конечностей вперед во время примерки.
- Также избегай слишком тесных рубашек, поскольку они могут чрезмерно подчеркнуть плечи, создавая диспропорцию с остальным телом. Поэтому выбирай крой, который оставляет тебе достаточно места, но не выглядит слишком мешковатым на талии. Структурированные пиджаки с едва заметными подплечниками также могут стать отличным вариантом для визуального баланса.
- Для идеальной посадки и пропорциональности силуэта выбирай рубашки с воротниками, которые помогают смягчить линию плеч. Расстегнутые воротнички или итальянские воротнички помогут создать ощущение полноты в груди и снизить акцент на плечах. Избегай очень узких или высоких воротничков, поскольку они могут сделать плечи еще более рельефными.
Если одеваться правильно, широкие плечи будут сильной твоей стороной / Фото user18526052@freepik
Брюки и джемпера
- Чтобы сбалансировать верхнюю часть тела, также важно обратить внимание на штаны, которые ты выбираешь. Бери штаны прямого или слегка приталенного кроя, а не облегающие. Это поможет создать визуально гармоническую линию между плечами и ногами.
- Относительно джемперов и свитшотов, ищи не слишком обтягивающие и не слишком мешковатые. Отличным вариантом могут стать джемпера с V-образным вырезом, поскольку они привлекают внимание к центру груди и создают ощущение равновесия. Избегай джемперов с водолазкой, они могут излишне подчеркнуть широкие плечи.
Принты и цвета
- Принты и цвета также играют немаловажную роль в визуальном сбалансировании фигуры. Для широких плеч выбирай горизонтальные или мелкие принты, которые могут отвлечь внимание от плеч. Темные цвета сверху могут помочь уменьшить чувство ширины.
- Соединяй рубашку темного тона со светлыми брюками, чтобы создать разделение между верхней и нижней частью тела. Например, темно-синяя рубашка более чем идеально подойдет к штанам цвета хаки или кремового.
Аксессуары и обувь
- Аксессуары и обувь могут также влиять на то, как воспринимается твоя фигура. Выбирай ремни, которые стягивают талию и придают силуэту четкости. Помни, что важен баланс. Следи за этим, и тебе будет не так трудно выглядеть на все сто.
- Что касается обуви – если она добавляет высоты, хоть это может показаться тебе парадоксальным, то позволит визуально сбалансировать плечи и держать равновесие.