Мужчинам с таким силуэтом важно подбирать одежду, подчеркивающую естественные данные, сохраняя при этом визуально приятные пропорции. Как это делать – есть несколько советов.

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Рубашки и пиджаки на широкие плечи

Скажем, в выборе рубашек и пиджаков следует искать одежду, которая правильно облегает плечи и грудь. Этого легко достичь: сделай тест на руку, предусматривающий вытягивание конечностей вперед во время примерки.

Также избегай слишком тесных рубашек, поскольку они могут чрезмерно подчеркнуть плечи, создавая диспропорцию с остальным телом. Поэтому выбирай крой, который оставляет тебе достаточно места, но не выглядит слишком мешковатым на талии. Структурированные пиджаки с едва заметными подплечниками также могут стать отличным вариантом для визуального баланса.

рубашек, поскольку они могут чрезмерно подчеркнуть плечи, создавая диспропорцию с остальным телом. Поэтому выбирай крой, который оставляет тебе достаточно места, но не выглядит слишком мешковатым на талии. Структурированные пиджаки с едва заметными подплечниками также могут стать отличным вариантом для визуального баланса. Для идеальной посадки и пропорциональности силуэта выбирай рубашки с воротниками, которые помогают смягчить линию плеч. Расстегнутые воротнички или итальянские воротнички помогут создать ощущение полноты в груди и снизить акцент на плечах. Избегай очень узких или высоких воротничков, поскольку они могут сделать плечи еще более рельефными.



Если одеваться правильно, широкие плечи будут сильной твоей стороной / Фото user18526052@freepik

Брюки и джемпера

Чтобы сбалансировать верхнюю часть тела, также важно обратить внимание на штаны, которые ты выбираешь. Бери штаны прямого или слегка приталенного кроя, а не облегающие. Это поможет создать визуально гармоническую линию между плечами и ногами.

линию между плечами и ногами. Относительно джемперов и свитшотов, ищи не слишком обтягивающие и не слишком мешковатые. Отличным вариантом могут стать джемпера с V-образным вырезом, поскольку они привлекают внимание к центру груди и создают ощущение равновесия. Избегай джемперов с водолазкой, они могут излишне подчеркнуть широкие плечи.

Принты и цвета

Принты и цвета также играют немаловажную роль в визуальном сбалансировании фигуры. Для широких плеч выбирай горизонтальные или мелкие принты, которые могут отвлечь внимание от плеч. Темные цвета сверху могут помочь уменьшить чувство ширины.

чувство ширины. Соединяй рубашку темного тона со светлыми брюками, чтобы создать разделение между верхней и нижней частью тела. Например, темно-синяя рубашка более чем идеально подойдет к штанам цвета хаки или кремового.

Аксессуары и обувь